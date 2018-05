Comidas invernales: ¿cómo mantener un peso saludable?

Por Narella Antonina Colussi

En invierno es común ver que los antojos por comidas más suculentas y calóricas a causa de las temperaturas frías. Muchas veces esta situación conduce a los excesos alimentarios con el consecuente aumento de peso. Se planteó así la necesidad de destacar que la alimentación placentera, los platos típicos invernales y el peso saludable es posible siguiendo algunas pautas dietéticas indispensables.

Guiso saludable ¿es posible?

Sin dudas, el guiso es el plato preferido de la mayoría de los correntinos, y en la época en la que se encuentra el más elegido para compartir en familia o con amigos. Sin embargo, al nombrar muchas veces se puede asociar al concepto de no saludable.

Es necesario destacar que se puede preparar un guiso o estofado de maneras un poco más nutricionalmente equilibradas pero siempre es necesario tener en cuenta que la porción consumida es vital para evitar los excesos, que no sirvió mucho para cocinar un guiso saludable pero consumir dos platos del mismo

El principal secreto es no usar aceite en la cocina para rehogar las verduras o la carne, el segundo es usar carnes o pastas pero combinados con una cantidad interesante de vegetales que son los alimentos que, en definitiva, generar saciedad; desde el puré de tomate natural hasta el zapallo, todas las hortalizas deben estar incluidas para obtener el volumen y la consistencia deseada, la carne o las pastas deben incluir en menor proporción a fin de solo aportar los nutrientes esenciales al plato.

La sopa es una buena aliada para mantener el peso? Junto con el guiso la sopa es uno de los alimentos que se hacen muy presentes en la época invernal, a veces se toma como inocua a pesar de estar preparado, en muchos casos, con ingredientes muy calóricos. Es cierto que una porción de caldo de verduras caseras y coladas antes de las comidas es aconsejable para ayudar a lograr la saciedad.

Sin embargo, en otros casos, la sopa se prepara con mucha cantidad de carnes, papa, choclo, batata o mandioca junto con arroz o los demás, cuando no se prepara de una manera saludable, en una comida muy clórica para el mote inofensivo con el que habitualmente asociarse por su nombre.

¿Y los chocolates?

El clásico postre de todos los inviernos, tanto hombres como mujeres, niños y adultos, buscan con más frecuencia el consumo de chocolate cuando el frío. Muchos de los que actualmente están en las góndolas son alimentos muy calóricos con grandes contenidos de energía y azúcares simples, sin embargo, aún con las versiones más tradicionales de chocolate amargo sin azúcar, que sin dudas es el más elegido. El chocolate amargo es rico en antioxidantes beneficios para la salud por sus propiedades funcionales destacadas en la prevención de enfermedades, su comercialización en forma de barritas individuales facilita la gestión de los excesos y la privación del placer de disfrutar este postre.

EL DATO

Narella Antonina Colussi

Magíster Internacional en Nutrición y Dietética con especialización en Nutrición Clínica.

Mendoza 1471, Corrientes. Celular: 0379154628308