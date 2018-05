Asumen autoridades del PL y aclaran que la Cámara Electoral “sólo concedió una apelación”

Las nuevas autoridades del Partido Liberal (PL) asumirán mañana a las 12 en un acto que se realizará en la sede central de calle La Rioja. Eduardo Hardoy, uno de los que asumirá como integrante del Comité Ejecutivo, aseguró a El Litoral que “de ninguna manera la resolución de la Cámara Electoral entorpece la asunción. En el fallo a favor de Por Siempre Liberales le conceden con efecto devolutivo y no suspensivo”.

En total, son 1.420 las autoridades que serán proclamadas mañana. “En toda la provincia asumimos miembros de Comité Ejecutivo, miembros de Comités Departamentales y de Distrito, además de Convencionales”, explicó Hardoy.

En cuanto a la resolución de la Cámara Electoral Nacional que concedió un recurso en queja a la grilla de Ricardo “Caíto” Leconte que no pudo competir, el dirigente dijo: “La Justicia Federal en primera instancia rechazo el planteo de la lista Por Siempre Liberales, pidiendo la nulidad de las elecciones y dijo que el fallo no era apelable. Ellos fueron en queja a la Cámara Nacional Electoral, que aceptó la queja y le concedió el recurso de apelación”.

Tras un proceso electoral salpicado de sospechas y polémicas, las autoridades del PL asumirán mañana.

Ana Pereyra será la nueva presidenta por los próximos cuatro años. El Comité, además, está integrado por 34 miembros entre los que se destacan: Eduardo Hardoy, Zulma Garay, Antonio “Tito” Cheme, Marcelo Frattini, entre otros.

La lista de Pereyra evitó el enfrentamiento en las urnas tras acordar el armado de una lista única con Marcelo Frattini, el líder de la lista que le disputaba la presidencia.

Se debe recordar que no pudo competir en las internas la grilla de Ricardo “Caito” Leconte, por supuestas irregularidades que derivaron en la judicialización del proceso interno.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral dio lugar al recurso de queja presentado por la lista “Por Siempre Liberales”, liderada por “Caíto” Leconte, respecto de las impugnaciones. Desde el sector informaron que, a raíz de este fallo, no estaría firme la asunción de autoridades en el Partido Liberal (PL), prevista para este viernes. “La Justicia nos dio la razón y ahora la Cámara Nacional Electoral investigará si hubo irregularidades en el proceso electoral”, confirmó a El Litoral Leconte, quien se presentó como candidato a presidir el histórico sello celeste. Sin embargo, la Junta Electoral partidaria impugnó su lista, como así las principales comisiones departamentales, entre ellas de Capital, dado que entendían, varios postulantes habían sido suspendidos.

Lo que “se encuentra en juego no es otra cosa que el método democrático interno, por lo que corresponde hacer lugar a la queja y conceder el recurso de apelación interpuesto”, expresa el fallo de la Cámara Nacional Electoral. La sentencia tiene efecto devolutivo.