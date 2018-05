Conceden la eximición de prisión a Aida Ayala

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a un planteo de la defensa de la ex intendenta de Resistencia, procesada por lavado de activos, y le concedió la eximición de prisión.

Según informa el portal Chacodiapordia, entre una serie de resoluciones firmadas este miércoles, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió conceder la eximición de prisión a la diputada nacional de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Aída Beatriz Máxima Ayala.

El lunes pasado, en el marco de la causa conocida como Lavado II, Ayala fue procesada con prisión preventiva y con un embargo de 200 millones de pesos por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. A la ex intendente de Resistencia la acusan por los delitos de “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de autora, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de coautora”. Para el martes 29, ella había solicitado a la jueza Niremperger ampliar su declaración indagatoria, que debió ser pospuesta al ser internada de urgencia.

Por unanimidad, los camaristas José Luis Aguilar, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá hicieron lugar al planteo de la defensa que encabeza el abogado Ricardo Gil Lavedra y su par, Olga Mongelós, y concedieron la eximición de prisión a la legisladora nacional.