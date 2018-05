Debatían proyecto que frena suba de tarifas

Al cierre de esta edición la Cámara de Senadores de la Nación debatía el proyecto que pone un freno a la suba de tarifas de servicios públicos. Todo indicaba que la oposición tenía los números para aprobar la iniciativa. De aprobarse, el presidente Mauricio Macri vetará la ley.

La oposición marcha a paso firme hacia la aprobación, en la madrugada de este jueves, del proyecto que pone un límite a los incrementos de las tarifas.

A pesar de que la ley será vetada por el presidente Mauricio Macri, el peronismo de Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques reunirán el número para vencer a Cambiemos y enviarle un mensaje al Gobierno sobre el descontento social.

El proyecto retrotrae las tarifas a los niveles de noviembre pasado y establece que los aumentos no podrán superar a los incrementos tarifarios. El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En su dictamen de minoría, Cambiemos propone reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (10,5%) y en seis puntos para las Pymes (21%), con un costo compartido entre Nación y provincias. La propuesta surgió de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero el peronismo la considera insuficiente.

“La oposición sabe que el proyecto no tiene posibilidades de ser implementado. Es más: reconocen que no les importa, porque dicen que quieren enviarle un mensaje al Ejecutivo”, señaló Bullrich en su intervención, y puntualizó que “entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia. Todo indica que el proyecto sería aprobado pese a la oposición del oficialismo. Macri vetará la iniciativa.