Hamás anuncia una tregua mientras Israel amenaza con atacar si hay nueva agresión

Después de una noche de insomnio con las sirenas de alerta roja sonando en las comunidades israelíes fronterizas con Gaza y los aviones del Ejército hebreo atacando objetivos en la Franja, la situación durante la mañana de ayer fue de relativa calma. El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que domina el territorio Mediterráneo palestino, anunció que las facciones armadas palestinas habían llegado a un acuerdo para retornar a la tregua alcanzada con Israel tras el enfrentamiento armado de 2014, siempre y cuando se detengan los ataques en la Franja.

“Después de que la resistencia logró repeler la agresión y evitar el cambio en las reglas del juego acordadas, intervinieron muchos mediadores en las últimas horas, y se alcanzó un consenso para volver a los acuerdos de alto el fuego en la Franja de Gaza”, rezaba el comunicado hecho público por los islamistas. Un acuerdo interno entre las facciones palestinas para evitar una escalada del conflicto que, según medios locales, se había alcanzado gracias a la mediación de Egipto.

Israel ha negado cualquier compromiso de no agresión. “Israel mantiene su política de no permitir ni agresiones ni ataques terroristas contra Israel (...). No hay ningún alto el fuego”, aseguraba en la radio hebrea el Ministro de Inteligencia, Israel Katz. Varios ministros hebreos insistían en que lo único que puede calmar la situación en la frontera con Gaza es que los palestinos dejen de lanzar proyectiles.