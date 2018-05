Media sanción a la ley para que todos sean donantes de órganos

El Senado aprobó una reforma integral de la Ley de Trasplante de órganos, impulsada tras la muerte de Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió en noviembre pasado a la espera de un trasplante de corazón.

El proyecto, que busca aumentar la cantidad de donantes en el país, fue presentado por el senador de Cambiemos, Juan Carlos Marino y los padres de la niña.

Uno de los cambios que introduce es que convierte a todos los ciudadanos mayores de 18 años en donantes de órganos, salvo que hubieran dejado expresada su voluntad en contrario.

El proyecto está basado en las deficiencias o problemas del régimen actual, experimentado principalmente en el caso de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que murió en noviembre pasado por no recibir a tiempo un corazón y que conmovió a todo el país con su labor de concientización pese a la edad que tenía.

Ezequiel Lo Cane, padre de la joven fallecida, aseguró que la iniciativa es impulsada por Justina.

“Ella nos sigue pidiendo que ayudemos. Vamos a seguir hasta que Argentina sea un país líder en donación de órganos”.

“Actualmente, el 25 o 35 por ciento de las personas que esperan un trasplante mueren sin lograrlo y sólo el 10 por ciento de quienes están en lista de espera se trasplantan al año”, detalló Ezequiel Lo Cane.

“En nuestro país la donación no alcanza a cubrir las necesidades de las más de 11.000 personas en lista de espera para un órgano o tejidos”, agregó.

La mamá, Paola Lo Cane, aseguró: “No es algo personal por Justina. Es apoyar a los que estén viviendo una situación similar. Queremos que estén involucrados todos. Pido a los senadores y diputados que vean este proyecto como algo infinito que va a salvar vidas a muchas personas”.

La iniciativa modifica la actual ley 24.193 de trasplantes, de manera que quede explícitamente establecida la voluntad de no ser donante. En caso contrario toda persona mayor de 18 años será considerada como donante de órganos.

El senador Marino, quien presentó el proyecto, dijo que “esta es una ley que va a dar un cambio de paradigma”, porque “Argentina se va a convertir en un país líder en América en lo que tiene que ver con la donación de órganos”.