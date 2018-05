La Selección viajó a Barcelona antes de enfrentar a Israel

La Selección ya está en la recta final rumbo al Mundial y, después de la goleada por 4 a 0 en el amistoso con Haití ayer a las 21, dejó Buenos Aires y viajó rumbo a Barcelona.

Allí, donde Lionel Messi es absolutamente local, Argentina tendrá nueve días de entrenamiento, hasta el 8 de junio, cuando viajará a Israel para jugar el último amistoso previo al debut con Islandia.

En la Ciudad Condal están previstos 11 entrenamientos, muy necesarios de acuerdo con las necesidades para aceitar funcionamiento y recuperar soldados averiados.

El 1 y el 4 habrá doble turno de práctica, según lo informado por la AFA este martes.

Después de jugar con Israel, el sábado 9, llegará la hora de realizar el último viaje previo, directo a Moscú.

Agenda de amistosos

Hoy

Marruecos vs Ucrania - 15.00

Senegal vs Luxemburgo - 15.00

Eslovaquia vs Holanda - 15.30 por Espn/HD

Mañana

Australia vs República Checa - 8.00 por Espn3/HD

Corea vs Bosnia - 8.00

Túnez vs Turquía - 15.15

Francia vs Italia - 16.00 Espn

Egipto vs Colombia - 16.15

Sábado

Alemania vs Austria - 13.00

Nigeria vs Inglaterra - 13.15

Dinamarca vs Suecia - 14.45

Portugal vs Bélgica - 15.45

Islandia vs Noruega - 17.00 (Fox Sports Premium)

México vs Escocia - 21.00

Domingo

Croacia vs Brasil - 11.00

Arabia S. vs Perú - 15.00

Costa Rica vs Irlanda del Norte - 15.00

España vs Suiza - 16.00

Lunes 04/06

Serbia vs Chile - 16.00

Marruecos vs Eslovaquia - 17:00



Martes 05/06

Rusia vs Turquía - 13.00 (Fox Sports Premium)

Miércoles 06/06

Nigeria vs República Checa - 10.00

Panamá vs Noruega - 14.00

Bélgica vs Egipto - 15.45



Jueves 07/06

Costa Rica vs Inglaterra - 16:00

Corea vs Bolivia - 16.10

Portugal vs Argelia - 16.15

Islandia vs Ghana - 17.00 (Fox Sports Premium)

Uruguay vs Uzbekistan - 20.00