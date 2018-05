Sampaoli no dio como favorita a la Argentina

“Las candidatas son aquellas selecciones que ya están conformadas, nosotros estamos en un proceso de conformación”, dijo ayer el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, al ser consultado sobre la Selección que dirige.

Al arribar al predio de la AFA en Ezeiza, el entrenador atendió ayer a la prensa que lo esperaba en el portón de acceso y allí dialogó brevemente con los periodistas.

Desde su auto, con la música de fondo y la ventanilla baja, también se refirió al amistoso ante Haití. “Sirvió para dar un aspecto de dominio y de control. El juego fue bastante positivo y lo otro se verá en el partido con Israel, que va a ser mucho más exigente”, indicó.

Argentina se prepara para enfrentar a Israel el sábado 9 de junio y Sampaoli aseguró estar conforme con el nivel de los jugadores.

Y destacó: “Nos estamos transformando en un equipo. Hay jugadores nuevos y jóvenes que no tienen la experiencia de Selección. Hay que ensamblar todo eso para llegar bien”.

Críticas

“Sampaoli no quiere cambiar por temor. Sampaoli tiene que morir con la de él. Sabe que si le va mal lo van a echar igual, no tiene que tener miedo a cambiar”, declaró este miércoles el campeón mundial de 1978 Mario Kempes, en un diálogo con el programa radial El Mundo Fútbol Club.

A la vez, el ex técnico de Boca, Ricardo La Volpe, se refirió al esquema 2-3-3-2 que usa Sampaoli y dijo que “no escuché nunca a los grandes técnicos hablar de ese sistema y menos de las grandes selecciones. Generalmente, decimos que juegan con 4 y no con 2”, explicó el ex DT de Boca y Vélez, entre otros, en una entrevista con Súper Deportivo Radio.