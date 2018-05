Natacha Jaitt se reunió con More Rial: “Nada merece tu dolor”

El encuentro que faltaba: Natacha Jaitt se reunió con Morena Rial tras las denuncias de la joven contra su padre y los polémicos tuits de la conductora.

“No era bipolar como decían, era una pobre víctima del ser más despreciable del país”, publicó Natacha en su cuenta de Twitter luego de que More intentara quitarse la vida y se cortara el brazo donde tenía un tatuaje dedicado a Jorge Rial.

“Sentíme, mitómano serial, Jorge Rial, mañana te llega mi demanda. Pobre The Lion… Tengo ganas hasta de adoptarla yo antes de que te le acerques”, había asegurado la conductora en otro tuit.

Finalmente, el martes por la noche, More y Natacha se reunieron y la mediática compartió una fuerte foto en su cuenta de Instagram, donde todavía se la puede ver a la hija de Rial con su muñeca vendada: “Fuera de toda locura y pavadas mediáticas hay una adolescente que necesita mucho amor, así que acá estoy. Hechos, no palabras. ¡Vamos leona! Nada merece tu dolor, acá estoy yo y mi familia también para cuidarte”, le escribió la mediática.