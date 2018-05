Musk puso fecha al desembarco de Tesla en Argentina

El empresario Elon Musk compartió hace unos días el mapa mundial con las súper estaciones de carga de Tesla que ya están funcionando y las que llegarán a diferentes partes del mundo.

Un argentino se sumó a la conversación en Twitter y escribió: “When in Argentina? (¿Cuándo en Argentina?)”. De ese modo dejó claro que quería saber cuándo se verían esas estaciones de carga de Tesla en la Argentina. Y Musk fue contundente: “2020”.

No habló puntualmente de la llegada de los vehículos eléctricos, pero si llegan los cargadores, se podría pensar que también desembarcarían los autos que cuentan con un sistema de conducción autónoma llamado Auto Pilot. Por ahora, no hay precisiones, sólo un anuncio por Twitter. De todos modos, muchos de los grandes anuncios de Musk salieron de esa red social. Sólo queda esperar entonces la llegada del 2020.