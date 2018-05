Sebastián González: “La clave es  que supieron dominar mentalmente”

San Martín no pudo sostener su ventaja en la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) ante Boca Juniors y tras la derrota del martes (95-83), fue el entrenador “rojinegro” Sebastián González el que habló en zona mixta.

“Boca jugó mejor y manejó los tiempos. Nos sacó la diferencia en los momentos justos y estuvo certero desde la línea de tiros libres sobretodo, con una efectividad muy alta. Nosotros no pudimos sacar ventajas en el poste bajo, ni en las transiciones, nos costó correr y a pesar que defendimos mejor en el segundo tiempo, la clave pasó por los 52 puntos que nos hace Boca en el primer tiempo”, sostuvo el cordobés.

Y agregó: “Ellos se sintieron bien dominando el juego con su ofensiva y nosotros planeamos otro juego, así que nos terminó doliendo mucho eso que pasó en el primer tiempo. Además Boca tiene jugadores de experiencia y supo aprovechar eso y con la desesperación de tener que ir a buscar nosotros”.

Sobre el segundo juego, “Seba” analizó: “La clave es que supieron dominar mentalmente y en ataque el juego. Nosotros no pudimos efectuar la defensa que queríamos tener. Harrison anotó goles, lo hizo tirándose para atrás y aprovecharon eso, junto a Boccia en el poste bajo a quienes nos costó defenderlo”.

Amplió sobre algo puntual: “Manejaron en los momentos precisos, desde esos 52 puntos. Nosotros pudimos descontar, nos pusimos a seis, pero supieron salir con un doble, un rebote en ataque y buena defensa pudieron controlarlo”.

Ahora, San Martín deberá mostrar carácter y mejorar en algunos aspectos del juego para sacar adelante este cruce. Al respecto, González dijo: “Pensamos que esto será largo, ya hemos salido de situaciones límites y ganado de visitante. Lo hicimos en playoffs ante Atenas en el Súper 20, contra Salta y con Instituto en la final, además de la seguidilla que tuvimos en el cierre de la fase regular. Ellos tienen que volver a hacer un gran juego para cerrarlo porque nosotros tenemos pensado ir por más”.