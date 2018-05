Hace más de un mes que se consumó el descenso de Deportivo Mandiyú al Torneo Regional Federal Amateur 2019 y desde hace algunas semanas el plantel del Albo hizo pública la deuda que la institución sostiene con sus futbolistas.

Después de un tiempo en que prefirió no brindar expresiones públicas, ayer el presidente Algodonero Juan Ignacio Igarzábal, salió a decir lo suyo. “Estamos trabajando buscando soluciones a los problemas que tenemos, sin descuidar el torneo de la Liga”, fue lo primero que sostuvo en comunicación con El Deportivo de radio Continental.

Igarzábal sostuvo que “sobre la carta que mandaron los jugadores a los medios es un reclamo con justo derecho y estamos trabajando para poder solucionar eso y que lo antes posible puedan cobrar sus haberes”.

“Hay que ponerse en el lugar de los futbolistas, los alquileres…hay varios frentes de deuda en los que se está trabajando para solucionar uno a uno, y estamos gestionando para poder solucionar todos estos problemas”, agregó.

“Solucionar todo junto no se puede. Pero estamos tratando de ir solucionando con los jugadores, cuerpo técnico, alquileres, cuenta corriente en el banco”, destacó.

Acerca de estas soluciones, el presidente expresó que “algunos alquileres ya se cancelaron, con algunos jugadores hablamos y llegamos a un acuerdo. Tengo comunicación con la mayoría de los jugadores y venimos trabajando en eso, en buscar soluciones que no son mágicas”.

“Estamos gestionando alguna ayuda con AFA, que se podría recibir en junio una ayuda económica que podrían darnos, también gestionando alguna ayuda desde el Estado, y de sponsors”, detalló en cuanto a las gestiones que se están encarando para saldar los compromisos del club.

En cuanto al dinero recibido de financiamiento estatal, subrayó que “ya se hicieron todas las rendiciones”.

Según el titular Algodonero, lo adeudado al plantel es “una deuda de dos meses en general. Algunos tienen dos meses y medio o tres, esos son los montos”. En su momento los futbolistas expresaron que el monto total a cobrar era cercano a los 2 millones de pesos.

Al ser consultado acerca de los motivos del desajuste, expresó que “el presupuesto que pensábamos manejar no fue el que terminamos manejando. No se olviden que esto arrancó un 4 de julio pasado y desde ese día se empezó a generar deudas, que fuimos cumpliendo y saldando a medida que iba ingresando dinero, cumpliendo con los compromisos de los meses anteriores, pero se llegó al final del campeonato con los montos que ya se conocen”.

Igarzábal confesó que “confiábamos en una mayor recaudación, pero nos tocó mucho jugar martes, jueves, y días en los que la gente no podía ir a la cancha. Al no ingresar ese dinero, que creíamos que podía haber ingresado, empezamos a tapar agujeros sacando dinero de otro lado. Se nos fue complicando desde el armado mismo y ahora estamos tratando de enmendar los errores que pudimos haber cometido”.

“El presupuesto no alcanzaba. La plata que ingresaba, al haber arrancado con deudas, íbamos tapando las deudas anteriores. Se buscó gestionar nuevos ingresos, en momentos se pudo, en otros no. Pero los jugadores tienen que estar tranquilos que vamos a saldar las deudas y estamos trabajando para eso”, le envió un mensaje a los futbolistas.

En cuanto a la realidad institucional del club, ante la ola de rumores acerca de una posible destitución del presidente, renuncias masivas de la Comisión Directiva, o la llegada de una Comisión Normalizadora, destacó que “los rumores son rumores, nunca nadie se acercó a decirnos que se va a intervenir el club. Sigo siendo el presidente, personería jurídica no nos notificó de nada”, concluyó.