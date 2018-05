“Una condena se dicta en base a pruebas y no a indicios”, sostuvo quien presidió el Tribunal

El TOP Nº 1 dio a conocer los fundamentos por los cuales, en mayoría, resolvió absolver por insuficiencia probatoria a Raúl Alberto Escalante de la muerte de Tamara Jaqueline Zalazar. En este sentido, la doctora Godoy Prats aseguró que los jueces no investigan sino que analizan las pruebas aportadas en el debate por las partes querellante, fiscal y defensa y las pruebas realizadas durante la instrucción son ofrecidas por estos para que ingresen a juicio.

El Tribunal presidido por la doctora Cynthia Godoy Prats e integrado por los doctores Ana del Carmen Figueredo y Raúl Juan Carlos Guerin, dictó la sentencia Nº 45 y resolvió en mayoría la absolución de Escalante, en tanto que, en minoría, el doctor Guerin solicitó 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.

“Un juez jamás puede condenar ante una duda razonable que surja de la propia causa”, sostuvo Godoy Prats y añadió: “Una condena se dicta en base a pruebas y no a indicios, cuando estos no son unívocos, o al menos serios, graves, precisos y concordantes”.

La doctora Godoy Prats argumentó: “Aquí había dudas razonables respecto de la autoría del hecho, porque efectivamente el ADN hallado en Tamara da cuenta de la relación sexual con Escalante, puede ser prueba indirecta y un principio de oportunidad porque estuvo con ella, pero luego no hubo más pruebas de que él la haya matado”.

La jueza agregó: “Si Escalante mintió sobre haberla dejado en el Paraje 89, ¿quién refutó eso desde diciembre a hoy cuando empezó el debate? ¿Quién pidió investigar esa zona? ¿Quién averiguó si alguien cumplía años y dio una fiesta? Desde el TOP no podemos de oficio pedir nada porque nosotros no investigamos. A nosotros nos tienen que demostrar la culpabilidad o no del imputado”. Al haber hecho mención en el juicio por primera vez de esto, el imputado, los acusadores, como lo hicieron con otras pruebas, podían haber pedido prueba nueva respecto al nuevo dato. No es que en un juicio haya que investigar, no es lo usual, pero sí puede pedirlo cualquiera de las partes, lo prevé el Código Procesal, cuando aparecen nuevos datos que se hacen necesarios, pertinentes y manifiestamente útiles.

Además, invitan a conocer los fundamentos en la página: juscorrientes.gov.ar.