Con un plantel reducido y lleno de pibes del club vuelve Boca Unidos

Nueve días después de consumado el descenso al Torneo Federal A, un reducido plantel de Boca Unidos integrado por mayoría de jugadores del club, más algunos referentes, regresará hoy a los entrenamientos.

La práctica se llevará adelante en horas de la mañana en el complejo deportivo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, y será comandada por el cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor, quien seguirá al frente del equipo profesional.

“Lo más importante es que hay consenso de ambas partes para que siga al frente del plantel”, indicó al respecto el presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer

El titular aurirrojo recordó que Mayor asumió en el mes de enero, por lo que su contrato está vigente durante todo el año, aunque en ese momento habían convenido fijar pautas nuevas de trabajo a mitad de temporada.

A las pocas horas de terminado el partido frente a Sarmiento de Junín, por la última fecha del torneo de la Primera B Nacional, el cuerpo técnico y la dirigencia se pusieron de acuerdo acerca de los futbolistas que no seguirán en el plantel, ya sea por una lógica razón de costos, primando en algunos casos también la cuestión futbolística.

Los que no serán tenidos en cuenta en esta etapa (a la mayoría se le vence el contrato en junio) son: Hilario Navarro, Alan Pérez, Tomas Charles, Ricardo Martínez, Germán Rodríguez Rojas, Ramiro Maldonado, Mario Bolatti, Osmar Ferreyra, Mauricio Carrasco y Fernando Sosa (no alcanzó a jugar).

En cambio, los jugadores que comenzarán a trabajar a partir de hoy son: Lucas Cabrera, Fabio Godoy, Rolando Ricardone, Leonardo Baroni, Ariel Morales, Diego Sosa, Martín Ojeda, Germán Herrera, Diego Sánchez Paredes, Marcelo Miranda, Gabriel Morales, Gonzalo Ríos, Pablo Vegetti, Ataliva Schweizer, Maximiliano Sánchez, Ramiro Schweizer, además de otros jugadores que vienen actuando en el ámbito del torneo de primera división de la Liga Correntina.