“Nosotros partimos desde la defensa”, sentenció Faggiano

El primer punto de la semifinal entre San Martín y Atenas tuvo un contundente dominador, el equipo correntino. La victoria llegó a partir de la excelente defensa que le permitió dejar al rival en 60 puntos, cuando tiene una de las mejores ofensivas de la competencia.

“Todas las series se encaran de atrás hacia adelante, por lo menos nosotros partimos de esa base, de estar sólidos defensivamente. Creo que lo hicimos, ante un rival como Atenas, que tiene muchísima potencia y poder de gol, con varias vías de gol y jugadores muy peligrosos”, sostuvo Luca Faggiano en declaraciones formuladas a Basquet Plus.

Sobre el mismo tema, recalcó: “Hicimos un trabajo defensivo bastante compacto, en bloque. Pudimos anularles sus vías de gol, obligarlos a tomar tiros con grado alto de dificultad y básicamente hacer que no se sintieran cómodos. A partir de ahí, crecimos, pudimos construir nuestro juego y tomarlo como inicio para crear nuestra ofensiva. Pero creo que, como bloque defensivo, estuvimos muy sólidos”.

El segundo partido de la serie será esta noche, nuevamente en el Fortín. “Hay que tomar nota de las cosas que funcionaron bien en el primer punto y también de las que se hicieron mal, para de esa manera seguir mejorando. Los dos equipos van a hacer ajustes y el Juego 2 comienza 0-0. Va a ser otro partido muy luchado entre dos grandes equipos. Hay que pasar rápido la página, no quedarnos con este partido, porque ya pasó. Ganamos y estamos contentos porque obtuvimos el primer punto, pero nada más que eso, el viernes será otro encuentro complejo”.