Decomisan más de 300 kilos de carne vacuna no apta para consumo humano

La Policía secuestró de varias carnicerías de la localidad de Mercedes casi 350 kilos, que no se encontraban aptos para el consumo humano.

El operativo fue realizado ayer por personal del Priar y de Ministerio de Producción Animal, quienes efectuaron controles en cinco carnicerías de esa localidad. En esas instancias notaron que en dos de ellas había irregularidades, ya que los productos cárnicos que se comercializaban no contaban con los sellos veterinarios y sin las medidas sanitarias y bramatológicas, no siendo aptos para el consumo humano.

Ante esta circunstancias, se procedió al secuestro de 337 kilos de carne vacuna y embutidos que fueron trasladados a la dependencia policial y posteriormente se realizó la desnaturalización, mediante la incineración.