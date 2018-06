Diego Lo Grippo quedó sorprendido por la falta de intensidad que mostró su equipo

Atenas fue claramente superado en el primer punto de la serie semifinal frente a San Martín. El experimentado Diego Lo Grippo no dudó en formular una autocrítica después de la caída sufrida el miércoles en Corrientes. “Estamos sorprendidos porque no jugamos con la intensidad que tenemos que hacerlo, es un factor clave a la hora de disputar esta instancia. Somos equipos muy parejos y cuando no se mantiene la intensidad, se paga. Hay que jugarlo de una manera más intensa, no hay diferencia entre los 4 equipos, pero cuando uno se encuentra cómodo y genera confianza con el correr del juego como le pasó a San Martín, la brecha se va abriendo”, dijo el ala pivote nacido en Rosario.

Pensando en el cotejo de esta noche, afirmó: “San Martín no es el mismo equipo que el de la serie regular y tenemos que aprovechar eso. Nuestro juego es más ofensivo que defensivo y tenemos que llevar el partido al goleo que nos hace sentir cómodo”.

Por último, en declaraciones al programa Uno contra Uno, manifestó: “Esto recién arranca y de local estamos jugando muy bien. Sabemos que si nos llevamos un juego de Corrientes podemos en casa quedarnos con la serie y llegar a una final, que es el sueño”.