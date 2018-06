El ministro de Salud de la Nación habló de los “subregistros”de abortos

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados tuvo ayer su última ronda de expositores invitados antes de que los legisladores de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y Acción Social y Salud Pública, aborden la discusión para firmar dictamen, la semana próxima, en vistas a tratar la iniciativa en el recinto el 13 de junio. En este marco, el ministro de Salud de la Nación, el radical Adolfo Rubinstein, difundió los datos oficiales de aborto y aseguró que sí “existe un subregistro en nuestras estadísticas”.

El funcionario nacional recordó que según cifras oficiales de 2014, en la Argentina hay unos 47.000 egresos hospitalarios por aborto, y señaló que eso sólo cubría los casos atendidos en hospitales públicos. Además, precisó que en 2016 se registró un índice de mortalidad materna por aborto de 5,9 cada 100.000 nacidos vivos.

El ministro de la Nación dijo que el 50 por ciento de la población en el país se atiende en los centros de salud públicos y que el otro 50 por ciento lo hace en los privados, que sólo existen datos de los hospitales y no de las clínicas. Por lo tanto, esto también refuerza el hecho de que estos números no reflejan lo que realmente sucede en la totalidad del sistema sanitario argentino.

En este sentido, indicó que los datos sobre abortos voluntarios están “escondidos en otros diagnósticos” por “mala decodificación de los médicos o por el estatus legal, ya que el aborto es ilegal excepto por algunas causales”. Los médicos, expresó, pueden tener miedo a señalar la razón del fallecimiento por temor a represalias. Al respecto ejemplificó que una mujer puede ingresar a un hospital por una sepsis (infección) causada por una interrupción voluntaria y sólo ponen que fue una sepsis.

El ministro de Salud fue preciso y objetivo con los datos que brindó en su exposición que duró más de 18 minutos (los demás sólo tuvieron 8 minutos). Su ponencia fue aplaudida por las dos partes y desde los que apoyan el proyecto mostraron su agradecimiento por la sinceridad del funcionario.

“Parece un River-Boca”, opinó el médico acerca de la discusión entre las organizaciones feministas y los que apoyan el proyecto de los “pro vida” que están en contra.

Además, dijo que los que están a favor de la libre expresión y decisión no pueden estar en contra de la vida, y los que están en contra de la vida no pueden estar en contra de la libre decisión.

“Los países que no tienen leyes restrictivas prácticamente no tienen muertes por aborto”, señaló y agregó: “En los países desarrollados, la tasa de aborto cayó. Mientras que en los países con leyes restrictivas se mantuvo igual. Existe una relación clara entre la despenalización y el número de abortos”.

A la vez, dijo que hay una notable reducción de muertes por aborto desde la incorporación de políticas que tienen que ver con la reducción de daños (educación sexual) y el misoprostol.