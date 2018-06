La Cámara Nacional Electoral sanea la elección interna del Partido Liberal

“Durante toda su rica historia de 161 años de vida, el Partido Liberal pretendió ser ejemplo de civismo, de respeto a las normas, de defensa de ideales superiores por encima de cualquier especulación, de lealtad a sus valores y a su partido. Pareciera que en los últimos tiempos mucho de todo ello se había olvidado. Quedó evidenciado en los trámites de la elección interna convocada para el 13 de mayo pasado. En esa fecha estaban convocados a votar 53.000 liberales pero nadie votó, salvo en dos elecciones locales. Lo demás se hizo a puertas cerradas, violando la Carta Orgánica partidaria y las leyes. Fueron consagrados candidatos sin votar, a través de manejos fraudulentos. Sus autores, un grupo minoritario, pretende ser elegidos por trampas a puertas cerradas. Temen la libre expresión de la voluntad mayoritaria del Partido Liberal.

Frente a tales irregularidades hay planteados 3 recursos ante la Justicia Electoral Federal. Existe en trámite hasta una denuncia ante el Fiscal Federal por una acta falsa del 24/03/18, que pretende documentar una reunión del Comité Ejecutivo que nunca fue convocada, ni se realizó, en la que aparecen suspendidos y sancionados destacados dirigentes, sin tener facultades para hacerlo, aún en el caso que se hubiera hecho la reunión fantasma.

Hasta hace poco el Juzgado Federal avaló las maniobras. Pero el martes 29 de mayo la Cámara Nacional Electoral hizo lugar al recurso de queja que plantearan Ricardo “Caito” Leconte, María Garay, Andrea Codello y Eduardo Carballo Sawula sobre las elecciones provinciales y de la Capital, cuya apelación el Juez Federal había negado. Pese a que la ley de Partidos Políticos 23.298 limita los trámites de elecciones internas a una sola instancia, dice la Cámara Electoral: “…en el presente caso es necesario apartarse del mandato literal de la norma, a fin de asegurar la efectiva vigencia de un principio superior”. Agrega luego: “…esta Cámara habilitó su intervención cuando se trató de la declaración de nulidad de una elección en su conjunto, es decir globalmente considerada…Del mismo modo, abrió su jurisdicción en el supuesto en el que la sentencia apelada carecía de elementos suficientes que la sustentaran.” Finalmente precisa “…en el caso que se encuentra en juego no es otra cosa que el método democrático interno, por lo que corresponde hacer lugar a la queja y conceder el recurso de apelación interpuesto a fs. 40/42 contra la sentencia de fs. 38/39 vta. Con efecto devolutivo, debiendo el a quo proceder a su sustanciación y elevar el expediente principal, lo que así se resuelve.”

En una segunda causa, el reclamo planteado por candidatos a comités departamentales rechazados por la junta electoral partidaria y el Juez Federal, este hizo lugar a la apelación planteada y se debe elevar el expediente a la Cámara Nacional Electoral, hasta el lunes 28 de mayo este no había llegado allí. El último reclamo contra la unificación de dos listas de Any Pereyra y Marcelo Frattini, cuando los plazos electorales estaban vencidos, la Junta Partidaria ni se pronunció y los apoderados reclamantes plantearon la cuestión ante el Juzgado Federal que tiene el tema a resolución.

En síntesis, el pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral abre una instancia de esperanza en la cuestión. La elección de autoridades no ha concluido y está en marcha la posibilidad cierta que el fraude en el PL no prospere y sus autoridades puedan ser elegidas, sin trampas, en elecciones ejemplares.

La asunción de autoridades programadas para hoy viernes 1° de junio, se vuelve intrascendente. La Justicia Federal está en camino cierto de enterrar el fraude y permitir la legítima elección de sus autoridades, con el voto de sus 53.000 afiliados, con verdad, justicia y procedimientos democráticos como marca la ley y hace a la historia honrosa del PL”.

Por Siempre Liberales

Ricardo G. Leconte, Gustavo Alvarez, María Nieve Garay, Lisandro Rodríguez, Marcelo Nocetti, Andrea Codello, Verónica Morales, Sergio Desimoni, Neli Maciel, Natalia Romero, Ohio Márquez, Ricardo “Caito” Leconte, Estela Robaina, Noni Diaz Colodrero de Martinez Soler, Bea Moreyra, Manuel Esquivel, Cristian Ramires, Andrés Cristaldo, Lucio Morel, Santiago Martínez Soler, José Arnaldi, Mario Branca Elvio Sanabria, Leandro y Emanuel Chamorro, Nieve Gauna de Garay, Nelson García, Guillermo Balestra, José Pedro Ruiz, Chelita Sosa, Daniela Casse, Mercedes Alarcón, Mario y Matías González, Alejandro Frattini, Mario Branca h., siguen numerosas firmas de integrantes de la línea Por Siempre Liberales.