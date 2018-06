Revidatti habló en el Congreso de la necesidad de educar en valores para saber discernir

En la última audiencia en el Congreso de la Nación por la despenalización del aborto, habló el doctor Alfredo Revidatti, quien hoy es coordinador de hospitales en el Ministerio de Salud de Corrientes y fue varios años director en el Escuela. En su exposición, en contra del proyecto, recordó las cifras de muerte materna y dijo que mueren más adolescentes por accidentes de tránsito y mujeres por violencia de género que por interrupción voluntaria del embarazo.

A la vez, recordó que la provincia se ha declarado “pro vida” y finalizó su ponencia cambiando la frase de militantes feministas y haciendo hincapié en el acompañamiento a la embarazada. “Corrientes es una de las provincias que se ha declarado pro vida y contamos con un médico que fue quien inició el Día del Niño por Nacer, que se fue duplicando en otros países. Llegamos a tener 500 muertes mensuales por accidentes de tránsito en nuestro Hospital Escuela y el problema que vemos en la mujer es la violencia de género”, dijo el funcionario de la cartera sanitaria local.

En este marco, recordó los números de muerte materna y dijo que en Corrientes hubo 23 el último año y ninguna fue por un “aborto provocado”. “Corrientes es una provincia chica y nos conocemos bien, tenemos dos maternidades grandes, la última muerte por una sepsia, infección provocada por un aborto intencional, fue en el año 2012”, dijo y agregó que hubo dos casos más pero no fallecieron.

A la vez, reconoció que “se realizan abortos con la pastilla” y que “hay que trabajar en base a esto”. “Leímos en primer año de Medicina que la vida empieza desde el momento de la concepción, pero no se habla de esto”, expresó.

“El martes pasado tuve mi clase de Bioética con 400 alumnos y me senté a hablar con ellos para que me ayuden a entender por qué no se puede hablar de las dos vidas. Tenemos un problema con la mujer y es la violencia de género, en los años que estuve como director en el Escuela (5 años) murieron 6 mujeres por violencia familiar”, indicó y habló de que se trabaja con un protocolo de actuación en este hospital.

Por último, pidió que exista un proyecto donde se sume los derechos y deberes del varón y finalizó cambiando una frase: “Educar en valores para saber discernir, acompañar en el embarazo para que nazca y que nazca con amor”.