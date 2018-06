Talleres y Cichero llegaron a la punta en la Primera B

Luego de disputarse el pasado fin de semana la décima primera fecha del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina, tres son los líderes en la Primera B. Mayorista, que estaba como solitario puntero, apenas pudo empatar con San Benito en 6 tantos y esta situación fue aprovechada por Talleres, que le ganó a Don Ocho 5 a 3, y Deportivo Cichero, que venció a Jaguares 8 a 4, para darle alcance en lo más alto de las posiciones.

También se acercaron al lote de punteros Porto FS y Santa Teresita. El primero le ganó Islas Malvinas 3 a 0 y el segundo hizo lo propio con Aberturas Nordeste por 1 a 0.

En tanto, la goleada de la jornada se la propinó Internacional a Sportivo al superarlo 7 a 2. El Albiverde quedó solo en la última ubicación con apenas 4 puntos, dado que Milenium superó a San Gerónimo 1 a 0.

Mientras que Boca Unidos logró una importante victoria sobre Barrio Martín 6 a 4 en su lucha por salir de las últimas posiciones. Además, El Decano empató con Gafa en 2 tantos.

Los líderes del torneo son Talleres, Mayorista y Deportivo Cichero con 16 puntos. Después se ubican Porto y Santa Teresita con 13. Luego están San Benito con 13 y San Gerónimo, que tiene un partido pendiente con A. Nordeste, con 12.

Primera C

En la primera C, Olimpo y Libertad siguen liderando el torneo Apertura ahora con mayor margen sobre sus perseguidores que no pudieron ganar durante la disputa de la fecha 11.

Olimpo venció a Cofradía por 9 a 2 y Libertad superó a Barrio 17 FS 2 a 1. Mientras que Hawai cayó con Juan de Vera por 1 a 0 y Submarino perdió con Imperio 4 a 2.

Los otros marcadores del fin de semana fueron: Los Troncos 1 - El Santo 5, Hebraica 4 - Deportivo Perú 3, Aplanadora 5 - Centauro 1, Juniors 3 - Lunes Culturales 2 y Deportivo Sur 8 - Acero Puro 3.

Las principales posiciones en la categoría son: Olimpo y Libertad 18 puntos, Hawai 15, Submarino 14, Deportivo Sur, Acero Puro y Aplanadora 13.