La Municipalidad donó un terreno a la fundación Divino Niño Jesús

A través de un acto desarrollado en la tarde de este sábado, el intendente Eduardo Tassano donó personalmente el terreno para la fundación Divino Niño Jesús, que asiste a niños y jóvenes discapacitados, y también a adultos mayores, en el barrio Quintana. “Es una enorme alegría contribuir con nuestro granito de arena, a través de la cesión de este terreno. Cuenten con nosotros, vamos a seguir trabajando juntos, con los jóvenes, con la tercera edad y vamos a darles a ustedes todo lo que necesitan”, aseguró en la oportunidad.

“Siempre nos plantean ‘por qué no hacen esto, o por qué no hacen lo otro’, pero con este grupo de jóvenes como los subsecretarios de Cultura, Deportes y la directora general de Discapacidad, entre tantos otros, no dudamos en avanzar en este tipo de cuestiones”, garantizó el jefe comunal, desde arriba del escenario, donde estuvo acompañado por el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

“Debemos fortalecer todo lo que se está haciendo, todas estas cosas sobre las que nos queremos encargar en el municipio. Por ejemplo: había asociaciones de niños discapacitados que trabajaban en forma disgregada, diferente, y con Andrea (Gómez, directora general de Discapacidad) y Marcos (Hanke, subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales) estamos llevando adelante todo un trabajo de coordinación, vemos lo que necesitan, agilizamos este tipo de cosas”, aseguró el intendente. “¡Nos hacemos cargo del tema!”, enfatizó.

Seguidamente, Tassano recalcó la relación mantenida con el Gobierno provincial, a través Gustavo Valdés, y remarcó el contacto intrínseco que un intendente debe tener con su comunidad. “Yo tengo la suerte de tener al gobernador al lado. Pero un intendente siempre debe hacerse cargo de todo y estar en contacto permanente”, sostuvo, al tiempo que resaltó que “acá también, nosotros queremos y vamos a ayudar desde el municipio en todo tipo de actividades”.

“Damos una tremenda felicitación a la fundación Divino Niño Jesús”, exclamó Tassano, ante la presencia de Carlos Zanone y su esposa, Susana Gadea, presidente y coordinadora de la entidad, respectivamente. “Ellos trabajan con y por los niños. Destacamos el trabajo con el ballet de discapacitados”, añadió en la ocasión, ante el aplauso general de la gente del barrio, que se acercó para celebrar el importante acontecimiento.

Junto con Tassano, participaron del acto el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano; los subsecretarios de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke y de Cultura, Carlos Stegelmnn; la directora general de Discapacidad, Andrea Gómez; y el edil por la Coalición Cívica (CC-ARI), Fabián Nieves, impulsor de la iniciativa en el Concejo Deliberante capitalino.