“Sabemos que se puede vencerlos”, anticipó Lescano

San Martín alcanzó su primera final de la Liga Nacional de Básquetbol y su capitán, el escolta cordobés Matías Lescano, vive con mucha intensidad este momento y entiende que esta posibilidad histórica es la puesta en evidencia de un proceso de crecimiento y la apuesta a un proyecto encabezado dentro de la cancha por el entrenador Sebastián González.

“Esta primera final de San Martín habla de los resultados de un proyecto de varios años, que en todas las temporadas peleó por algo y siempre nos quedamos en la puerta, hasta que este año logramos el Súper 20, porque se pudo bancar a un equipo que el año pasado sufrió un duro golpe. Eso es mérito de la dirigencia y del cuerpo técnico por haber bancado la base del equipo”, subrayó el jugador cordobés en la previa del comienzo de los playoffs contra el bicampeón San Lorenzo.

Acerca del poderoso rival del Rojinegro, Lescano respeta la valía del Ciclón, aunque se tiene confianza y afirma: “Todos hablaban desde principio de temporada que San Lorenzo era el candidato, por los jugadores y plantel que tiene, uno de los mejores de la Liga. Cualquiera que siguiera el básquet lo ponía a San Lorenzo en la final desde hace tiempo y ahora nos toca enfrentarlos, sabemos que va a ser duro pero también sabemos que se puede vencerlos”.

El jugador de 38 años y con cuatro temporadas en San Martín, siente una fuerte identificación con el club y la ciudad. “En lo personal me siento muy bien, desde el primer día que llegué me trataron demasiado bien, pocas veces en mi carrera sentí tanto respeto y cariño. Eso a uno lo llena de orgullo, lo hace sentir cómodo y son las razones de porque estoy en San Martín hace cuatro años. Estoy cómodo y muy a gusto”, resaltó.

Pese a la acumulación de juegos de la temporada, remarcó: “Me siento muy bien a pesar de la temporada que tuvimos y con todos los juegos que tuvimos no me perdí ninguno. Ese aspecto a esta altura de mi carrera habla que todavía puedo dar más y sobretodo que estoy bien físicamente, eso es lo importante”.

De pasado en Atenas, y más allá de la inmensa alegría de jugar una final, Lescano admitió que fue una sensación “rara” eliminar al elenco Griego en semifinales: “Es raro porque pasamos a un Atenas que venía de varias temporadas de no ser protagonistas y este año volvió a estar en los primeros planos y nos tocó enfrentarlos en semifinales. Las paradojas del deporte hacen que hayamos definido el pase finalista en Córdoba, mi ciudad. Y en el Polideportivo, una cancha que tiene tanta historia y donde jugué bastante. Fue muy raro”.

Para finalizar, el escolta recordó que el equipo tuvo que soportar muchas adversidades para llegar a esta definición y que van a dejar todo en cancha para poder ganarla: “El año pasado fue un año de adaptación del equipo, que fue bastante bueno a pesar de no haber ganado, porque se llegó a la final del Súper 4, se llegó a las semifinales de la Liga. Creo que la derrota sufrida ante Regatas hizo que el equipo guarde esa bronca, esa herida de orgullo que tuvo y lo pueda quitar este año. Quedar afuera rápidamente de la Liga Sudamericana nos hizo madurar y ganar el Súper 20 nos terminó de dar confianza, hicimos un torneo espectacular. Y en este torneo, a pesar de haber estado siempre en las primeras posiciones, tuvimos muchas adversidades, lesiones y otros problemas. Pero el equipo siempre respondió y fijamos objetivos que los logramos”.