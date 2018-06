Acondicionarán tres arroyos, refaccionarán la Municipalidad y construirán una escuela

Durante una visita que hizo ayer a Curuzú Cuatiá, el gobernador Gustavo Valdés firmó convenios con el intendente José Irigoyen para la refacción del edificio municipal, así como para la limpieza y adecuación de los arroyos Marote, Castillo y Curuzú, en tanto que anunció la construcción de una escuela, la ampliación de otra, e inauguró oficinas de la Comuna.

Al llegar a la ciudad, el primer mandatario y miembros de su gabinete, junto a autoridades locales, se trasladaron hasta la Planta de Manejo de Residuos (ver recuadro).

Tras lo cual se trasladaron a la Municipalidad para la firma de dos convenios. El primero es para la mejora edilicia de la misma, para lo cual el Gobierno provincial invertirá $5.106.546.

Al respecto, Valdés dijo que “tenemos que poner en valor esta estructura histórica, hay que refuncionalizarla. Para ello es necesario inversión, de esta manera los vecinos podrán ser bien recibidos en la Municipalidad. Los vamos a ayudar porque acá se ve compromiso con el ciudadano”, agregó.

Además, enumeró otras obras que se ejecutan en la ciudad, como las del gas natural y el parque industrial, y felicitó a los docentes de la Escuela Nº 471, cuyos alumnos obtuvieron sobresalientes resultados en las evaluaciones nacionales.

Garantizó para el establecimiento la construcción del playón deportivo y su ampliación. Además, anunció la construcción de una nueva Escuela de la Familia Agrícola (EFA) para la zona.

En este contexto, el Intendente expresó: “Agradezco lo del edificio municipal, porque es viejo y no estaba pensado para la cantidad de gente que hoy trabaja allí. Una estructura que puede parecer linda por fuera, pero que adentro tiene mil problemas y que con todas las dificultades económicas que asumimos no podemos hacerles frente”, añadió.

Luego, Valdés e Irigoyen encabezaron el acto inaugural de las nuevas oficinas del área de Bromatología de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, ubicadas en la terminal local.

Algunas de las refacciones fueron revestimientos en el durlock, terminación de mosaicos, pulido de piso e instalaciones sanitarias, de agua y eléctricas. La finalidad es terminar con muchos años de alquiler y fundamentalmente brindar un servicio acorde a las necesidades del área. La inversión total fue de $2.500.000.

Acuerdo fundamental

Respecto a la rúbrica entre la Provincia y la Comuna para la limpieza y adecuación de los arroyos Marote, Castillo y Curuzú Cuatiá por $24.705.397, Valdés aclaró que “tenemos que realizar esta obra para ayudar a esta localidad que durante mucho tiempo estuvo sin trabajos de este nivel y tenía inconvenientes”. Por su parte, Irigoyen dijo que precisamente lo de los arroyos era una gran necesidad. “Las últimas lluvias nos hicieron sufrir mucho, con la canalización muchas familias ya no tendrán miedo ante cada precipitación”.