Boca Unidos y Lipton definen el título del torneo Preparación

La cancha de Ferroviario será escenario esta tarde del partido final entre Boca Unidos y Lipton, que consagrará al ganador del torneo Preparación de primera división “A”, que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

El encuentro decisivo se jugará desde las 15 en el estadio Juan Carlos Vallejos del barrio San Benito, y será arbitrado por Sergio Pérez. En caso de igualdad, habrá definición desde el punto del penal.

El ganador del certamen se asegurará un lugar en el cuadrangular final que determinará al campeón correntino de la temporada en la máxima categoría.

Esta tarde estarán frente a frente dos equipos que demostraron superioridad sobre el resto en el mini certamen que abrió la temporada del fútbol capitalino.

Los pibes de Boca Unidos, que comenzaron arrasando con cuanto equipo se le puso delante, llegaron a la final con merecimientos lógicos, sumando 12 de los 15 puntos en disputa, con 14 goles a favor y sólo 1 en contra.

El único bache de los dirigidos por Sergio Umpiérrez fue la derrota por la mínima diferencia ante Ferroviario, que puso un interrogante acerca de la definición de la zona “A”, que se inclinó a favor del equipo aurirrojo al vencer en el “mano a mano” a Mburucuyá 2-0.

Por el lado del equipo de la ribera, la única novedad es que el defensor, Ariel Morales, integrante del plantel profesional, fue licenciado y no jugará esta tarde.

Enfrente estará un rival como Lipton, que también hizo una buena campaña y sueña con derrotar a los pibes para sellar su clasificación al cuadrangular final.

Los dirigidos por Mariano García Portal, comenzaron el torneo igualando ante Curupay, para luego vencer sucesivamente a cuanto rival se le puso en el camino, para totalizar 10 de los 12 puntos en juego, con 9 goles a favor y el arco invicto.

El custodio de los tres palos “azules”, Brian Ruíz Díaz, es prácticamente un hecho que no podrá estar presente esta tarde a raíz de un desgarro, y su lugar será ocupado por el juvenil Javier González.

Los que evolucionaron favorablemente de sus lesiones durante la semana fueron los delanteros titulares Daniel Gómez y Gerardo Gauto, así como el marcador central Marcelo Báez, por lo que estarían de movida esta tarde.

Gauto tiene confianza

“En el plantel hay mucha confianza. Llegamos hasta acá con merecimientos, nadie nos regaló nada. Esto es un premio para todos los muchachos que se sacrifican, porque trabajan, estudian y tienen que hacer un tiempo para venir a entrenar”, señaló Gerardo Gauto.

El goleador agregó: “Sabemos a quién nos enfrentamos, un grupo de pibes que está buscando llegar al plano profesional y que en cuanto a preparación física demostraron desde el mismo inicio de campeonato que están muy por sobre el nivel del resto”. No obstante, Gauto manifestó que “nosotros tenemos gente de experiencia que puede jugarle de igual a igual a cualquier equipo. En lo particular, tengo un pequeño desgarro en mi cintura, pero estamos trabajando con el kinesiólogo para tratar de llegar bien al domingo. En verdad duele mucho, pero por lo que pasé en Curupay (jugó el Federal C) lo tomo como una revancha”.