Con pocos egresados a nivel nacional, en la Unne hay 20 alumnos por cada graduado

De cada 100 alumnos que ingresan a las universidades argentinas, 74 no llegan a graduarse en las de gestión estatal y 58 no concluyen sus estudios en las privadas. La eficacia en el egreso total es superior a la de la década pasada, ya que ahora alcanza a 30 de cada 100 ingresantes, mientras que hace ocho años llegaba a 26,4. De igual manera, en países como México, Brasil y Chile se gradúan más de la mitad de los nuevos alumnos y alumnas.

Estos datos surgen de un nuevo informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, en el que se advierte también una desigualdad a la hora de contabilizar egresados entre casas de estudio públicas y privadas. Según consigna el estudio, entre 2003 y 2016 (último año de registros oficiales de los Anuarios de Estadísticas Universitarias), la graduación universitaria en entidades privadas creció 124,6%, mientras que la estatal sólo se expandió 38,4%.

Asimismo, durante 2016, en las universidades públicas el 50,8% de los estudiantes no aprobó más de una materia después de un año de permanencia en la casa de estudios; y en las privadas este índice es de 30,7%.

La graduación de los alumnos y alumnas en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) es un tema del que se están ocupando desde hace algunos años en la institución, no solamente por la importancia que reviste poder concluir las formaciones en proceso, sino también debido a la dificultad de conseguir empleo que tienen quienes ya cuentan con un título en mano.

De hecho, según estudios de la propia Universidad, aproximadamente el 80% de los recientes graduados no logra obtener un trabajo, y la dificultad es aún mayor para las mujeres.

De acuerdo al informe de la CEA, en 2016 la Unne se encontraba en séptimo lugar en cuanto a cantidad de estudiantes, con 51.119 alumnos y alumnas. Ese año registra 2.744 egresados, lo cual deja un promedio de 18,63 estudiantes por cada graduado.

De entre las casas de estudio con mayor cantidad de población estudiantil en 2016, la Unne se ubica cuarta en lo que respecta a proporción de alumnos por egresado, siendo superada por la Universidad Nacional de Tucumán (26,03), la Universidad Nacional del Litoral (19,94) y la Universidad Tecnológica Nacional (19,15). La mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (15,30), mientras que el promedio en el país, siempre considerando instituciones públicas del Nivel Superior, es de 18,55 estudiantes por graduado.