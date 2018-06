El PA mostró su fuerza y convocó a internas para el 2 de septiembre

En medio de una disputa interna por legitimidad, un sector del Partido Autonomista demostró ayer contar con la mayoría de los convencionales (máximo órgano partidario) para definir cuestiones importantes de cara al futuro de los autonomistas. Resolvieron remover a los actuales apoderados partidarios, convocar a elecciones y dejar sin efecto las alianzas celebradas en 2017. Del encuentro participó el ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris.

Fue un duro golpe para el ex diputado Raúl Alfonso que hoy intentará mostrar fortaleza al buscar reunir a la Convención. Todo indica que no logrará el quórum necesario como le sucedió hace una semana.

El órgano máximo del Partido Autonomista se autoconvocó –a instancias de otro sector del autonomismo- en su sede partidaria de la capital, para debatir y decidir sobre temas fundamentales para el futuro de la centenaria fuerza.

Con la participación de más de 60 convencionales de todo el territorio provincial, se decidió por unanimidad la remoción y sustitución de los apoderados partidarios, siendo la doctora Silvina Silvero (de Sauce), el doctor Augusto Portel y la escribana Diana Casco los nuevos apoderados autonomistas.

También se fijó como fecha de renovación de las autoridades del partido el 2 de septiembre, día en el cual los autonomistas podrán elegir a su nueva conducción.

Así mismo, se dejó sin efecto la convocatoria a la Convención del día domingo 10, por haberse tratado íntegramente el orden del día previsto.

“La gran convocatoria autonomista fue un importante punto de partida para una nueva propuesta de conducción partidaria que busca, haciendo un mix entre personas jóvenes con empuje y renovadas energías y las de gran experiencia, llevar al autonomismo a ser una vez más uno de los partidos más importantes de la provincia”, dijeron.

El Partido Autonomista está en un proceso de cambio de autoridades, el 15 de septiembre vence el mandato de la conducción actual. “Queremos ser la conducción del PA después del 15 de septiembre”, aseguró el concejal José Antonio Romero Brisco.