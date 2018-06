El torneo Apertura en la capital correntina cierra una nueva fecha

En los estadios de los clubes Hércules y el Centro de Educación Física Nº 1, se completará hoy la décima fecha del torneo Apertura de Primera A y la décimo segunda fecha del Ascenso en el fútbol de salón de la capital correntina.

Luego de un fin de semana sin actividad, la fecha comenzó anoche, ya que hubo acuerdo entre los dirigentes en el tema seguros de los jugadores. Por eso, el último viernes se aprobó reanudar la competencia.

Por el momento se mantendrá la cobertura con la empresa que contrató la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, en tanto que desde la próxima temporada, se utilizará la que tiene la Confederación Argentina.

En el encuentro destacado de la jornada en la Primera A, el líder Victoria, se medirá con uno de sus cercanos perseguidores Olimpia, mientras que Complejo Oriana, que está cumpliendo una buena campaña en su debut en la categoría, jugará frente a Fénix.

Principales posiciones

En la división superior, que estuvo varias jornadas sin jugar por la participación de la selección en el Campeonato Argentino, el puntero es Victoria con 16 puntos, seguido por Comunicaciones y Complejo Oriana con 14. Luego están: Pingüinos y Bañado Norte con 13, Olimpia y Fénix (un partido menos) con 12.

En la Primera B, hay tres líderes: Mayorista, Talleres y Deportivo Cichero con 16 unidades cada uno. Luego están Porto y Santa Teresita con 14.

Mientras que en la Primera C, los punteros son Olimpo y Libertad con 18 puntos cada uno. Después se ubica Hawai con 15 y Submarino reúne 14.

Detalle de partidos

El programa de encuentros para hoy, en los habituales escenarios que utiliza el fútbol de salón en Corrientes es:

Cancha de Hércules: 9.45 (C) Hebraica - Juniors, 11.00 (C) Olimpo - Libertad, 12.00 (C) Aplanadora - Acero Puro, 13.00 (C) Lunes Culturales - Cofradía, 14.00 (B) El Decano - Sportivo, 15.00 (B) Islas Malvinas - Jaguares, 16.00 (B) Santa Teresita - San Benito, 17.00 (B) Talleres - Aberturas Nordeste, 18.00 (A) Real Unión - El Cosmos, 19.30 (A) Olimpia - Victoria, 21.00 (A) Complejo Oriana - Fénix y 22.30 (A) Pingüinos - Bañado Norte.

Cancha: CEF Nº 1: 9.45 (C) Juan de Vera - Deportivo Perú, 11.00 (C) Barrio 17 - El Santo, 12.00 (C) Deportivo Sur - Imperio, 13.00 (C) Submarino - Los Troncos, 14.00 (C) Hotel Hawai - Centauro, 15.00 (B) Milenium - Don Ocho, 16.00 (B) Boca Unidos - Gafa, 17.00 (B) Internacional - Cichero, 19.30 (A) Primos - Comunicaciones y 21.00 (A) Marmolería - Pinta Futsal.