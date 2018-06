Games of Thrones tendrá su primera serie derivada

La cadena de televisión premium estadounidense HBO dio luz verde al primer proyecto “spin-off” de su serie Game of Thrones, que funcionará como una precuela cientos de años antes de los hechos que trata la ficción que en 2019 presentará su octava y última temporada de seis episodios.

Según medios especializados norteamericanos, el escritor George R. R. Martin, creador de la saga de libros “Canción de hielo y fuego” en la que se inspira la serie, actuará como productor ejecutivo.

El guión estará a cargo de Jane Goldman, conocida por películas como “Kick-Ass” y “Kingsman”, en tanto que los creadores de la serie original, David Benioff y D. B. Weiss, no estarán involucrados en el proyecto.

La cadena ordenó la realización de un piloto, es decir un potencial primer episodio que narrará la historia del continente de Westeros desde su época dorada y posiblemente explicará el origen de la oscuridad que se cierne sobre los héroes de la trama de Game of Thrones.