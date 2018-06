Historias de interrupción del embarazo, signadas por la demanda de marco legal

Durante la masiva marcha del Ni Una Menos, que tuvo lugar el pasado lunes, se elevaron múltiples pañuelos verdes y voces a favor del aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, se sumó la consigna “Ni Una Menos por abortos clandestinos”, por la actualidad del debate pero también porque se trata de un tema que preocupa a los movimientos feministas por las condiciones de inseguridad sanitaria a las que se someten centenares de mujeres.

En este contexto El Litoral conversó con algunas participantes de la movilización, quienes brindaron su postura y además sumaron sus testimonios de vida. “Mi mamá se animó a contarnos que abortó hace 30 años atrás, se animó a describirme las condiciones peligrosas de la clandestinidad, y en su caso que tuvo que convivir con el estigma que representaba. Por eso marchó, porque no podemos negar una realidad que existe”, expresó a este medio Lourdes.

Desde otro costado de la marcha, Ivana comentó: “Participo de la marcha porque tenemos que involucrarnos con las situaciones que se viven en la sociedad. En mi caso, antes ni siquiera me preguntaba por la interrupción voluntaria del embarazo hasta que tuve que acompañar a una amiga a pasar el difícil proceso del aborto. Ella se cuidaba pero las pastillas no funcionaban en su organismo, quedó embarazada y tuvo que abortar en Formosa”.

En tanto que Delia resaltó: “La lucha es de todos. Porque los femicidios, los casos de impunidad en violencia, y las muertes por abortos le ocurre a muchas mujeres y todas somos ellas”.