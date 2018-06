Inaugurarán hoy el primer museo integral de Malvinas

La pequeña localidad de Cruz de los Milagros volverá hoy a ser sede provincial de los actos centrales por el 10 de Junio, Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. La conmemoración tendrá este año un aditamento especial: se inaugurará el primer museo integral sobre Malvinas, con cientos de libros, revistas y objetos de todo tipo sobre la causa, además de sectores especiales en homenaje a los veteranos de guerra y a la provincia de Corrientes.

De esta manera, se materializa la idea del ex combatiente goyano, Ramón Orlando Mendoza, cuyo nombre llevará el lugar, que a partir de hoy se socializará, como siempre lo fue, la causa Malvinas.

El museo dispondrá de una “Biblioteca temática” que albergará unos 200 libros editados en Argentina sobre el conflicto bélico y otros 50 ejemplares de autores británicos. Además, contará con una colección de diarios argentinos, correntinos y británicos de los meses de abril, mayo y junio de 1982. Asimismo, funcionará una completa colección de fascículos dedicada a Malvinas, tanto en castellano como en inglés.

La idea central de Mendoza, también periodista y escritor, es que el museo funcione con varias salas, integrando diversos aspectos de la Gesta de Malvinas, no solamente elementos de guerra. Para ello cuenta con un cúmulo de libros, revistas, discos, cuadros de ex combatientes, cartas y rincones especiales para las provincias argentinas y localidades correntinas.

Para concretar el proyecto, se contó con el estratégico apoyo de las autoridades de Cruz de los Milagros, encabezadas por la intendenta Roxana Gómez y el secretario de Gobierno de dicha Comuna, José Oscar Verges, quien es ex combatiente y también ex jefe comunal.

Cruz de los Milagros está a 45 kilómetros de Goya, entre Desmochado y Santa Lucía; tras atravesar unos 4 kilómetros de ripio, se llega al poblado que se destaca apenas uno llega el edificio municipal y el flamante museo que está en el mismo predio municipal. Allí se congregarán hoy, como en los últimos años, ex combatientes de toda la provincia para participar del acto del 10 de Junio, que este año tendrá un aditivo muy especial como lo es la inauguración del Museo de Malvinas “Ramón Orlando Mendoza”.

Programa de actos

La ceremonia en Cruz de los Milagros se iniciará a las 8.30 con el izamiento de pabellón nacional en la plaza central; a las 9, recepción de autoridades; 9.30, inauguración del Museo sobre Malvinas “Ramón Orlando Mendoza”; a las 10, inicio del acto central en conmemoración del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

A las 12.30 se compartirá un almuerzo popular con más de mil kilos de asado y la presentación de numerosos artistas musicales, entre ellos: Oscar Enriquez, Anibal “Pepe” (ex combatiente) Roberto Fracalossi (ex combatiente y actual intendente de Colonia Libertad), el ballet “Virgen de Fátima”, Los del Estero, Ricardito Silva y su conjunto, Julián Zini y Neike Chamigo y Orlando Ayunes.

“El domingo, Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en la localidad de Cruz de los Milagros ‘Cuna de la Causa Malvinas en Corrientes’, el corazón malvinero latirá muy fuerte... La inyección y la energía para que eso sea así es fruto del esfuerzo mancomunado de la gente de Cruz de los Milagros, sin distinción... pueblo y autoridades... Gracias de corazón”, escribió hace unos días en su cuenta de Facebook Ramón Mendoza. El sueño se hace realidad.