La reacción no le alcanzó a Taragüy

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La presentación como local de Taragüy en el torneo Regional de rugby del Nordeste 2018 fue con saldo negativo dado que ayer perdió frente a Regatas Resistencia por 35 a 34, en uno de los encuentros adelantados de la segunda fecha. En el otro cotejo de la jornada sabatina, Sixty venció en Resistencia a Aguará por 14 a 13. La fecha se completará hoy, desde las 16.15 con Aranduroga-Capri y Curne-Centro Cazadores.

En la capital correntina, el Cuervo terminó pagando muy caro los errores del primer tiempo donde falló con los tackles y perdió continuamente en el line. En el segundo tiempo, levantó su nivel. Sometió con sus delanteros constantemente al rival y lentamente achicó la brecha, claro que un par de desconcentraciones lo privaron de conseguir un nuevo triunfo.

Regatas aprovechó al máximo las ventajas que dio el equipo correntino. Las veces que atacó, encontró espacios en la defensa local y marcó puntos. En el período final, lastimó en dos momentos claves: en el inicio, para escaparse 28 a 10, y en el cierre, cuando dejó el marcador 35 a 27. En las dos oportunidades, el desequilibrio lo estableció el octavo Lucas Harispe, la figura del encuentro.

Luego de algunos minutos donde el juego se desarrolló en la mitad de la cancha, llegaron dos jugadas seguidas para mover el tanteador.

En el primer ataque a fondo (10 minutos), constante y con profundidad, Taragüy abrió la cuenta con un penal que convirtió Ataliva Roca. Sin embargo, de inmediato, después de la salida de mitad de cancha, Ramiro Vidondo encontró un gran hueco en la defensa local, ganó la línea de ventaja y habilitó a Pablo Fogliatti para que llegue al try.

Taragüy contestó con otra jugada a lo ancho de la cancha. La patada de Enzo Sander le picó favorablemente a Roca que se anticipó a la cobertura de un rival y se zambulló para apoyar el try.

Pero el Cuervo siguió equivocándose en defensa y le costó puntos en contra. Harispe se mandó pegado a una formación y su pase llegó a López que terminó su carrera en el ingoal correntino.

Otra falla defensiva permitió una nueva conquista chaqueña. Esta vez el que aprovechó para anotar el try fue Rodrigo Camacho.

En el inicio del complemento, Harispe tomó la pelota, se fue por el lado ciego de una formación y sin obstáculos sumó cinco puntos para su equipo. En todos los casos, Marcelo Miño sumó las conversiones.Desde ahí, todo fue de Taragüy. Levantó su producción, el pack de delanteros y las patadas tácticas, colocando el juego en campo rival, de Martín Moncada fueron efectivas.

De tanto insistir, el local comenzó a limar la diferencia (18 puntos) con un try penal provocado por el scrum, un try de Ignacio Giménez, más una conversión y un penal de Roca para dejar el marcador 27 a 28.

El conjunto visitante prácticamente no pasó la mitad de la cancha, pero cuando lo hizo volvió a anotar. El empuje de sus delanteros provocó la falta de coordinación en la base de un scrum. Harispe robó el balón, con su potencia superó a un rival y apoyó su segundo try, nuevamente convertido por Miño.

Taragüy no se resignó. Siguió atacando. Sumó 7 puntos (try de Matías Chiama y gol de Roca) para quedar a tiro de la hazaña; sin embargo, en la última acción del juego, un knock-on terminó con la ilusión correntina.