Las 62 Organizaciones sólo irán a actos oficiales del PJ

La Mesa de Conducción de las 62 Organizaciones Peronistas-Delegación Corrientes, reunida en carácter extraordinario con el objeto de analizar los últimos acontecimientos y convocatorias de diversos sectores del peronismo, ha resuelto no adherir a ninguna convocatoria que no sea hecha por la autoridades del PJ nacional o provincial. El texto del comunicado fechado el 8 de junio de 2018, expresa:

“No adherir ni participar de ninguna convocatoria a reuniones, actos y/o a cualquier otro evento que no sean realizadas de forma orgánica por las autoridades del PJ Provincial o Nacional.

Convocamos a todos los sectores del peronismo provincial a mantener la postura explicitada en el punto primero como aporte a la consolidación de la unidad partidaria a través del fortalecimiento de los cuerpos orgánicos de nuestro partido.

Otorgar mandato al compañero Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas para tomar contacto con autoridades partidarias nacionales y provinciales con el objetivo de informarse de la situación del partido y luego transmitir a las demás organizaciones sindicales hermanas de la provincia.

Otorgar pleno mandato a los compañeros congresales provinciales de origen sindical para realizar las gestiones necesarias ante las autoridades partidarias a fin de concretar la convocatoria del Congreso Provincial del PJ Corrientes, en el cual se volverá a realizar el pedido de reconocimiento de las ramas en los cargos internos y electivos para las próximas elecciones.

Por último volvemos a ratificar nuestra pertenencia y militancia dentro del Movimiento Peronista Provincial y Nacional con la firme convicción que la unidad es el único camino”.