Tras relevamientos, destacan predisposición de los puesteros para ser reubicados en Itatí

El intendente Germán Fernández, días atrás, planteó ante la Fiscalía de Instrucción Nº 1 que la presencia de puestos en distintos espacios públicos de Itatí podrían ser protagonistas de algún siniestro debido a que funcionarían en condiciones inadecuadas. Por ello, desde el citado organismo judicial solicitaron una serie de relevamientos, cuyos resultados recepcionarán la semana venidera. Pero más allá de las cifras exactas de cuántos son y las condiciones en las cuales trabajan en la actualidad, destacaron que los puesteros expresaron su predisposición a ser reubicados.

Al ser consultado por El Litoral, el fiscal Buenaventura Duarte recordó que el Jefe comunal realizó una presentación en la que expuso su preocupación por la existencia de stands de venta en los alrededores de la Basílica y el riesgo que esto representa tanto para los comerciantes como para los feligreses debido a que allí no disponen de las instalaciones necesarias para este tipo de actividad.

En este contexto, señaló que en una situación similar se registraba en el mercadito que funcionaba en cercanías a la rotonda de la Virgen de Itatí de la capital correntina, donde precisamente hace poco tiempo se registró un incendio que destruyó la totalidad de los puestos. Considerando ese tipo de antecedentes y el planteo realizado por Fernández, el fiscal Duarte solicitó tres informes: uno realizado por la Policía para determinar la cantidad de puestos, otro de los Bomberos para saber si se cumplen con las medidas de seguridad en cada una de las zonas de venta y también uno elaborado por la Municipalidad para tener certezas de cuántos pagan tasas para ejercer la actividad comercial y si cumplen -según el caso- con las normas fijadas por Bromatología. “Esa tarea ya está concluida y en los próximos días me enviarían los informes correspondientes”, afirmó el fiscal de Instrucción Nº 1 de Corrientes. Al mismo tiempo, remarcó que “lo que sí ya me manifestaron tanto el jefe de la comisaría local como el de la Unidad Regional, es que durante el relevamiento los puesteros les expresaron su predisposición para reubicarse”.

“Quienes trabajan en los puestos no ofrecieron ningún tipo de resistencia a brindar información”, añadió Duarte, quien aclaró que si bien no están en condiciones de expedirse sobre el caso porque aún debe recibir y analizar los datos recabados, “quienes trabajan allí admitirían que necesitan un lugar adecuado para realizar sus respectivas ventas”.

Protección

Por su parte, el intendente de Itatí destacó la importancia de contar con información precisa sobre la cantidad de puestos y las condiciones en las que están en la actualidad.

“Al disponer de esos datos, podré presentarlos tanto al Gobernador como al Arzobispo para poder trabajar en un proyecto concreto que permita regularizar una situación que beneficiará no sólo al centenar de familias que vive de lo que allí vende, sino también a los miles de feligreses que nos visitan”, expresó Fernández a El Litoral. Con respecto a esto, rememoró que existe buena predisposición ya que Stanovnik ratificó la intención de la Iglesia de cederles un predio y Valdés les garantizó apoyo.

“Como Municipio no contamos con el dinero necesario para construir un lugar adecuado donde se instalen los puestos porque hay que tener en cuenta que es necesario un edificio que pueda brindar comodidades a los turistas para así incentivarlos a ir a comprar a ese nuevo espacio. Por eso, sí o sí, necesitamos el aporte de la Provincia”, remarcó el Intendente de Itatí, quien subrayó que “este proyecto excede cualquier cuestión partidaria, creo que debemos trabajar todos juntos”.