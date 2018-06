UNA DEFINICION AL MEJOR DE SIETE PARTIDOS

El viernes por la noche San Lorenzo venció a Instituto de Córdoba por 86 a 79 en un emotivo quinto juego semifinal, disputado en el Polideportivo Roberto Pando y quedó confirmada la llave de la final de la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Básquetbol entre el número uno y el dos de la fase regular.

La definición de campeón se jugará mediante una final con formato 2-2-1-1-1, con San Lorenzo con ventaja de localía.

Las fechas son las siguientes:

Lunes 11 de junio, en Boedo: San Lorenzo vs. San Martín (22:00).

Miércoles 13 de junio, en Boedo: San Lorenzo vs. San Martín (22:00).

Sábado 16 de junio, en Corrientes: San Martín vs. San Lorenzo (21:00).

Lunes 18 de junio, en Corrientes: San Martín vs. San Lorenzo (21:00).

Miércoles 20 de junio, en Boedo: San Lorenzo vs. San Martín (21:00).*

Viernes 22 de junio, en Corrientes: San Martín vs. San Lorenzo (21:00).*

Domingo 24 de junio, en Boedo: San Lorenzo vs. San Martín (20:00).*

* En caso de ser necesarios.