Moyano confirmó que este jueves habrá un paro de Camioneros

El titular de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó hoy la convocatoria a un paro nacional del sector para este jueves en reclamo de un aumento salarial del 27 por ciento en el marco de la discusión paritaria.

De esta forma, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del gremio de camioneros, en el barrio porteño de San Cristóbal, el dirigente ratificó la medida de fuerza que había sido anunciada la semana pasada.

Acompañado por su hijo, el también dirigente camionero Pablo Moyano, y por miembros del consejo de directivo de la Federación, Moyano ratificó la medida de fuerza abarcará "todas las ramas" del sector, entre las que mencionó el transporte de caudales, la distribución de combustible, la recolección de basura, el correo y servicios de logística.

"He mantenido esta mañana un encuentro con la cámara empresaria y me dijeron que no están en condiciones de dar el aumento del 27 por ciento que solicitamos. Ante esta negativa empresaria, vamos a cumplir con la medida de fuerza", aseveró el titular del gremio de camioneros.

En el marco de la conferencia de prensa y al anunciar el paro del jueves, Moyano aclaró que se realizará sin cortes de ruta y cargó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le endilgó la pretensión de "instalar en la opinión pública" que la medida de fuerza de los camioneros incluirá la realización de piquetes.

"No va a haber cortes de ruta; eso es algo que quiere instalar en la opinión pública la señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ministra de Seguridad de la Nación, pero no va a pasar nada que no corresponda", aseveró Hugo Moyano en la conferencia de prensa.

En ese marco, indicó, no obstante, que, "el camión al que lo agarre el paro" en su recorrido, al inicio de la medida de fuerza, a la cero hora del jueves, "se detendrá al costado de la ruta" o "en una estación de servicio".

Luego de solidarizarse con los trabajadores de un ingenio azucarero de Salta que cerró y causó más de 700 despidos, Moyano anunció la solidaridad del gremio camionero con los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, que -dijo- aún no cobraron sus salarios "porque la empresa aplica una política de ajuste como el gobierno nacional".

En tanto, al ser consultado sobre el rol que jugará el gremio de camioneros en caso de que la CGT decida realizar un paro general, Moyano respondió que la postura que asumirá surgirá de "la consulta con nuestros trabajadores, que son los que decidirán en asamblea qué hacer".

En tanto, al pasarle la palabra al dirigente Omar Pérez, que representa al sindicato de camioneros en la CGT a través del cargo de secretario gremial, éste criticó a sus pares de la central obrera al manifestar que "no están a la altura de los acontecimientos que viven los trabajadores".

De esta forma, hizo referencia a la decisión del consejo directivo de la CGT de postergar la definición de la fecha de un posible paro general luego de una reunión mantenida el jueves último en la Casa de Gobierno, que marcó el inicio de un diálogo que tendrá su continuidad mañana.

En ese marco, el Gobierno anunció la decisión de avalar el otorgamiento de un aumento salarial de hasta el 5 por ciento en dos cuotas -distribuidas en julio y agosto próximo- en el sector privado, a cuenta de lo que cada sector renegocie en su rediscusión de su acuerdo paritario de este año, cuando se activen las cláusulas de revisión, a partir de septiembre y octubre próximo, según el caso.

La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido que el Gobierno no iba a permitir que Argentina "sea bloqueada", frente al anuncio de un posible paro por parte del gremio conducido por Hugo Moyano.

"No vamos a permitir de ninguna manera que Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no tenga un insumo porque a un sindicato se le ocurra bloquear al país. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estas cosas no pasen", había planteado la funcionaria.



En tanto, en la conferencia de prensa ofrecida hoy, el dirigente Hugo Moyano remarcó que la medida de fuerza convocada para este jueves "es un paro" y "no un corte de ruta".



"Vamos a parar, a dejar de conducir, y lo haremos en una estación de servicio, o al costado de una ruta. Que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponda y que no tenga que ver con el derecho que tenemos", dijo Moyano.

La realización del paro nacional de camioneros coincidirá este jueves con un paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, liderada por Pablo Micheli.

En ese marco, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó que participará de esa medida de fuerza, con lo cual ese día -fecha en la que también comienza el Mundial de Fútbol- quedaría afectado el normal desarrollo de las clases en las escuelas públicas de todo el país.

Telam