Aborto: carta abierta a los diputados nacionales

Señores diputados nacionales:

En los próximos días se definirá en la H. Cámara de Diputados de la Nación la suerte del proyecto de ley de legalización del aborto.

1. Desde el punto de vista jurídico es una aberración, pues desconocería disposiciones constitucionales que defienden el derecho a la vida desde la concepción.

Como ya lo recordamos antes, en 1984 el Congreso Nacional sancionó la Ley 23.054 que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su art. 4° establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Posteriormente, en 1990 se sancionó la Ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, precisando en el artículo 2° de la propia ley, para no dejar dudas sobre el tema de la vida, lo siguiente: “Con relación del art. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años”. En el texto de la Convención hay otros conceptos que avalan la protección de la vida en idéntico sentido.

En la reforma constitucional de 1994 se incluyeron ambos convenios como parte de la Constitución Nacional. No quedan dudas de que nuestra Carta Magna defiende la vida desde la concepción y ninguna norma inferior puede desvirtuar este derecho.

Sobre la supremacía de la Constitución Nacional dice Sagüés: “…toda norma subconstitucional que fuese sancionada contraviniendo el trámite de elaboración de normas programado por la Constitución, o que afectase el contenido de algún precepto constitucional, deviene automáticamente inconstitucional, y consecuentemente, resulta ajurídica, o jurídicamente inválida, esto es, nula”.

2. Los que pretenden legalizar el aborto, desconocen la terminante protección constitucional, e invocan en favor de su tesis la vigencia de los derechos humanos. Entre los derechos fundamentales que incluye la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, ratificada por nuestro país, e incluida desde 1994 en la Constitución Nacional precisa: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.” Y para nuestra legislación el derecho a la vida se protege “desde la concepción”.

3. La conveniencia y oportunidad de la apertura del debate sobre el aborto, han sido cuestionados, pero el exhaustivo intercambio de ideas, dentro y fuera del Congreso Nacional, ha aportado datos que reducen sensiblemente la gravedad del problema que pretenden superar. En primer lugar hay información estadística seria, del propio Ministerio de Salud de la Nación, que dice que las mujeres que murieron por abortos en 2015 fueron 55 y en 2016 sólo 43, (entre abortos provocados y espontáneos), mientras las mujeres que mueren por inanición serían 10 veces más, aunque no generen marchas ni cortes de calles.

Los científicos precisan que la vida comienza desde la concepción. El propio representante de la Academia Nacional de Medicina así lo ratificó en los últimos días.

4. Surge también la conveniencia de mejorar la educación sexual, difundir el uso de preventivos, perfeccionar el régimen de adopción, proteger a la mujer embarazada como consecuencia de una violación. Aún en este último caso no es solución agravar el perjuicio que sufrió la madre, con la muerte del niño inocente por nacer.

5. Igualmente debemos evitar dejarnos llevar por argumentaciones supuestamente principistas o defensoras de valores superiores, muy en boga, que utilizan no para defender la verdad sino para encubrir fanáticos alegatos en favor de la violencia, la intervención discrecional del Estado, los ataques a la libertad y en especial a la libertad de expresión, entre otros. Y en nuestro caso para sostener el derecho de matar al indefenso niño por nacer.

6. Finalmente, dada la trascendencia que tendrá en pocos días la decisión de los Diputados Nacionales, es bueno reflexionar sobre la cuestión que mencionamos. Pero por encima de la pasión que genera el tema, con estridencia de marchas y pañuelos, sería bueno que cada legislador, en soledad, apele a su conciencia libre y pura para decidir su voto. Confiamos que la trascendencia de la vida de un niño indefenso por nacer muestre el mejor camino.

Que Dios los ilumine a todos. Ricardo G. Leconte y Ricardo “Caito” Leconte.