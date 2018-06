Boca Unidos se coronó campeón del torneo Preparación

Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

Luego de dos finales consecutivas perdidas, los pibes de Boca Unidos pudieron al fin festejar un merecido título al consagrarse campeón del torneo Preparación 2018 de primera división “A” de la Liga Correntina de Fútbol. El equipo aurirrojo tuvo que esperar ayer hasta la definición por penales, para vencer en la final a Lipton, luego de igualar al término de los 90 minutos 2-2, ante buena cantidad de público en cancha de Ferroviario.

Leonel Niz, goleador de su equipo y del l torneo con 8 goles, fue el autor de los dos tantos aurirrojos. En tanto, Daniel Gómez y Gerardo Gauto convirtieron para el equipo “azúl”.

El equipo de la avenida Alberdi fue un dignísimo rival. Clausuró los laterales, por donde generalmente el equipo dirigido por Sergio Umpiérrez hace diferencias, obligándolo a transitar por la mitad de la cancha, haciéndose todo más trabado y equilibrado, con poco sobresalto en ambos arcos, ya que Lipton tampoco tuvo claridad en ataque.

Recién sobre el final del primer tiempo, el equipo aurirrojo tuvo dos claras situaciones de gol. Tras un centro de Villada, llegó Niz para rematar de derecha, pero en vuelo espectacular el arquero Brian Ruíz Díaz, finalmente titular, desvió el balón. No paso un minuto cuando el equipo de García Portal perdió la pelota en zona del medio campo, y nuevamente apareció por sorpresa el goleador de la tarde rematando a la carrera, aunque su remate fue desviado.

El complemento fue otra historia. Apenas comenzó, Leani escapó por izquierda para enviar centro al medio del área grande. La pelota le cayó a Niz, que esta vez no perdonó para poner la apertura del marcador. Fue un golpe que le costó asimilar a Lipton, que no hizo pie por varios minutos, los suficientes para que los pibes se pusieran dos goles arriba en el marcador. La acción se inició con un erro de Gallardo, llevándose el balón Sosa Ugolini, que asistió entre varios defensores a Niz, quien remató pese al cierre de Monzón Pinat para convertir el 2-0.

Esta vez Lipton reaccionó enseguida. Todavía estaban festejando los pibes aurirrojos la segunda conquista cuando el “azúl” sacó rápidamente desde el medio, encontrando dormidos a los defensores rivales, lo que fue aprovechado por Gómez para quedar mano a mano con Lucas Cabrera, resolviendo con pasmosa tranquilidad, amagando primero para colocar el balón a la izquierda del arquero con remate fuerte y alto.

Las cosas dieron un vuelco. Comenzó otro partido. Con mucha entrega y actitud, Lipton se abalanzó hacia el arco aurirrojo, comenzando a llegar insistentemente por derecha con Diego Valenzuela o por izquierda cuando se soltaba en ataque Juan Aguirre.

De tanto ir, el equipo “azúl” comenzó a merecer el empate. Y lo consiguió. Luego de un centro que cayó entre varios jugadores, Gauto metió la cabeza para decretar el empate. Iban 28 minutos y faltaba mucho todavía, generándose gran expectativa. Sin embargo, ambos prefirieron cuidarse en lugar de arriesgar, forzando a la definición por penales.

En el remate desde los doce pasos estuvo más certero Boca Unidos, que convirtió cuatro de los cinco penales ejecutados para romper la racha y festejar un título después de casi 8 años de sequía.