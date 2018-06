Comenzará a usarse la aplicación para controlar la salud

Algunos centros de atención primaria de la provincia desde hoy comenzarán a utilizar la aplicación “Módulo de rondas sanitarias”, que fue diseñada en Corrientes con el objetivo de monitorear la salud de los pacientes con enfermedades crónicas, diferentes tipos de cáncer, y situaciones de maternidad y primera infancia.

Dicho programa informático fue realizado por un equipo del Ministerio de Salud Pública de la provincia, y se presentó el viernes pasado en la Jornada de Agentes Sanitarios y luego del lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud. En ese marco, se entregaron tablets dotadas de la aplicación para el seguimiento y control de pacientes.

Al respecto, el director de Sistemas de la cartera sanitaria, Fabián Medina, indicó a El Litoral: “En la Jornada de Agentes Sanitarios, que se realizó el viernes, entregamos 8 tablets. Además los agentes sanitarios fueron capacitados previamente. Es decir, que desde esta semana están habilitados para dar uso a la aplicación y realizar recorridos en los barrios para atender las necesidades sanitarias de los vecinos, registrarlas en la aplicación para luego darles un seguimiento”.

Para que el sistema pueda utilizarse, desde la dirección de Sistemas indicaron además que se dispondrán tablets y computadoras a los centros de salud de la provincia. En una primera etapa se equipó a los Caps de Capital y de algunas localidades, en tanto que de manera gradual se irá introduciendo la aplicación digital a los diferentes nosocomios.

Por otra parte, debido a que el lanzamiento del programa se realizó en el marco de la visita del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien destacó: “Cuando yo veo lo que está ocurriendo aquí en Corrientes, la implementación de la CUS, a mí me emociona porque empieza a tener anclaje territorial que no es posible si no hay personas que están comprometidas y motivadas para poder desarrollar el trabajo. Nadie mejor que los agentes sanitarios, porque son parte integral de la comunidad y el nexo más natural con los servicios de salud”.