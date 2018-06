Comunicado del PL en defensa de las dos vidas

"La Mesa Directiva del Partido Liberal ha resuelto hacer conocer la posición partidaria de rechazo absoluto a los proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la Nación que proponen el aborto legal en la República Argentina, e instruye a su legisladora provincial Ana Pereyra, a presentar un proyecto de declaración en tal sentido.

Manifiesta categóricamente que habilitar el debate sobre la legalización del aborto, es a todas luces institucional. Esto se debe a que nuestra Nación aprobó con fuerza de ley tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica” como la “Convención de los Derechos del Niño”, que protegen el derecho a la vida desde la concepción. En la Reforma Constitucional del año 1994 estos convenios y tratados internacionales fueron incorporados a su texto y específicamente el art. 75 inc. 22

Expresa, al referirse a las convenciones internacionales incluidas que tienen jerarquía constitucional. No obstante lo expuesto, en el sentido de la inconstitucionalidad del tratamiento de los proyectos de leyes en cuestión, afirmamos que toda vida humana tiene dignidad y un valor inviolable desde el momento mismo de la concepción hasta su muerte natural. El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás derechos, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. Por ello, ninguna votación puede legitimar un atentado contra la vida humana, mucho menos en el derecho argentino que la protege desde la concepción.

Entendemos que defender la vida no es una cuestión religiosa, política, filosófica ni de militancia ideológica, es una cuestión básica de derechos humanos, básica ya que nacer es el primer derecho de toda persona humana, sin el cual es ilusorio todo otro derecho.

Consideramos que el aborto es un atentado contra la vida humana y que es irrisorio discutir en el año 2018 cuándo comienza la vida humana, desconociendo las afirmaciones de la ciencia de que la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide y este ser es distinto e independiente de sus progenitores, perfectamente determinado por su ADN.

Considerar la “supresión de la vida” como solución a distintas situaciones de vulnerabilidad como ser pobreza, abandono de la familia, abuso, violación, enfermedad de la madre o del niño, falta de madurez, es injusto y profundamente discriminatorio.

Específicamente en estas situaciones es que se requiere la acción firme del Estado en forma integral y abarcativa de protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer.

No aceptamos que en nuestro país cuya matriz organizacional fue siempre la defensa de la vida, algunos puedan decidir la vida de otros, ni que legisladores puedan decidir quién vive y quién muere, ni que las madres bajo el falso argumento de que el bebé es parte de su cuerpo, pueda decidir darle muerte.

Por lo expuesto el Partido Liberal de Corrientes solicita a los legisladores nacionales por la Provincia de Corrientes el rechazo de los proyectos que proponen en aborto en nuestra Nación”.