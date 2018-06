Congoja en Empedrado por la desaparición de un pesquero con dos marineros de la localidad

La noticia de la desaparición de un buque pesquero en el Sur del país, que comenzó a difundirse en la noche del sábado, generó consternación en Empedrado. Resulta que dos de las nueve personas que iban a bordo eran oriundas de la citada localidad, donde -remarcaron- la mayoría de los pobladores tiene un amigo, familiar o conocido que es marinero.

“Es una situación difícil para todos, pero especialmente para sus familiares porque hasta ahora no hay muchas certezas sobre lo que sucedió”, dijo el subdelegado del Somu en Empedrado, Alfredo Romero, quien junto con el delegado Antonio Sosa hace un poco más de cinco meses asumieron la conducción de la entidad que cuenta con más de 600 afiliados en la comuna correntina. En este punto, aclaró que “seguramente deben existir más marineros, pero que todavía no se sumaron al Somu”.

“Estamos consternados. Es algo que afecta a la comunidad en general, porque todos acá tenemos un amigo o pariente que es marinero”, destacó Romero en diálogo con El Litoral. En este contexto, señaló que “esta mañana (ayer) acompañamos a un tío de Blanco y un hermano de Mieres hasta el aeropuerto de Resistencia, Chaco. Fueron hasta Buenos Aires y de allí a Mar de Plata, donde los iban a recibir integrantes del Somu. Por ahora, ellos permanecerían allí a la espera de noticias”.

Hasta el cierre de esta edición, desde Prefectura Naval sólo habían informado que el cuerpo hallado en la zona de navegación del pesquero desaparecido en la noche del viernes correspondía al del capitán, Salvador Taliercio. Al tiempo, que seguían sin obtener datos de los ocho tripulantes restantes por lo que sus familiares conservan la esperanza de que puedan estar a bordo de una balsa, que deben tener las embarcaciones para casos de emergencia.

Precisamente, ayer, antes de disputar un partido con un equipo de Saladas, jugadores del Club Deportivo Empedrado desplegaron una bandera con la leyenda “Nos unimos a familiares y amigos de Chano y Rodrigo. ¡Fuerzas!”.

“Ojalá pudiéramos hacer algo más, pero por ahora sólo nos queda unirnos a las plegarias de los familiares de los dos jóvenes de nuestra localidad”, expresó el intendente José Cheme.

En el caso de Mieres, cuando no está navegando, vive en Empedrado al igual que sus padres y hermanos.

Mientras que Blanco habita en Mar del Plata, pero parte de su familia aún reside en la localidad correntina.

El dato

Un grupo de familiares de los marineros desaparecidos se trasladó hasta la zona donde están buscando al pesquero.