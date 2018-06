Controversia en ECO+Cambiemos por el voto de una legisladora a favor del aborto

Todo indica que la diputada nacional de ECO+Cambiemos, Sofía Brambilla, votaría a favor del proyecto de despenalización del aborto que el miércoles se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación. La postura de la legisladora generó malestar en el seno de ECO+Cambiemos y el primero que salió a manifestar su disgusto fue Alfredo Revidatti, quien fue candidato a legislador junto con la diputada.

Revidatti escribió en su cuenta de Twitter al programa televisivo Equipo de Noticias, que se emite los domingos por Canal 13 Max: “@EquipoNoticias Lamento profundamente esta separación de la diputada Brambilla de los correntinos. Si hubiera sabido no hubiera integrado la lista con ella. Pido disculpas a los que me votaron”.

De los 10 legisladores correntinos que deberán expresarse varios ya tienen una postura definida: los diputados Estela Regidor, Julián Dindart votarán en contra; los peronistas Jorge Romero, en contra; Oscar Macías, aún no lo tiene definido; Aracely Ferreyra y “Pitin” Ruiz Aragon, a favor. Los senadores nacionales Pedro Braillard Poccard (ECO+Cambiemos) y Camau Espínola (PJ), votarán en contra y Ana Almirón (PJ), a favor.