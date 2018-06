Había tripulantes correntinos en el buque desaparecido en Rawson

Tras la desaparición del buque pesquero marplatense “Rigel”, que se perdió en el mar en la costa de Rawson, nueve tripulantes fueron identificados a partir de un despacho de salida emitido por la Agencia Marítima Smiriglio. Dos de ellos, son oriundos de Corrientes.

En la nómina de desaparecidos figuran el capitán Salvador Taliercio, el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquina Cristian Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Miérez y Rodrigo Blanco.

Este último, por ejemplo, es oriundo de Corrientes pero tiene domicilio en Mar del Plata. Soltero e hincha de River, en su perfil de Facebook subió varias fotos arriba del barco junto al capitán y su compañero Pedro Luciano Mieres.

El secretario general del Somu de Corrientes, confirmó que Blanco y Mieres son correntinos y que los familiares de los mismos viajaron desde el Aeropuerto de Resistencia a Buenos Aires. Expresó que por el momento “estamos sujetos a lo que diga Prefectura Naval, porque no tenemos información, es todo muy hermético”.

“No sabemos si están vivos y se fueron a pique con el barco; se dicen muchas cosas”, recalcó y apuntó la culpa contra Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Transporte por la falta de controles de seguridad en las embarcaciones.

“Hay barcos que salen con prórroga de los certificados nacionales de seguridad de navegación y hasta que no hagan lo que tienen que hacer estas cosas seguirán pasando”, afirmó.

Después de confirmar que el Somu denunciará a los organismos nacionales mencionados, deslizó que hay versiones de que un tercer ciudadano correntino estaría desaparecido con Blanco y Mieres. “No entendemos cómo un buque con 27 metros de eslora estaba pescando a esa altura”, recalcó, tras señalar que la embarcación estaba a 120 kilómetros de la costa de Rawson en Chubut.

El “Rigel” es una embarcación de más de 50 años, propiedad de la empresa Pesca Nueva SA, botado en el astillero Vanoli en 1968, que tiene 27 metros de eslora y 6 de manga.

El buque zarpó el martes hacia el sur argentino para comenzar con la temporada de pesca del langostino en aguas patagónicas, indicó la PNA.

Esa fuerza informó que la embarcación está siendo buscada por un avión, un helicóptero, un guardacosta y barcos pesqueros que se encuentran por la zona donde se perdió contacto con el Rigel.

“Antes habría alcanzado a emitir una señal de emergencia”, indicó una fuente consultada por el sitio Pescare.com.ar.

El sábado dieron con el cuerpo del capitán del buque. Salvador Taliercio apareció sin vida y no tenía chaleco salvavidas. También se divisó una gran mancha de hidrocarburo en la zona de búsqueda. Todavía no hay novedades del resto de los tripulantes y de la embarcación. También se hallaron un salvavidas circular con la inscripción “Rigel”, un remo y una tabla, un trozo de corcho tapa de bodegas y 30 cajones para lavado de langostino.

