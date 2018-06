Italia ya restringe desembarco de buques de rescate con inmigrantes

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, anunció ayer que "Italia comienza a decir 'no' al tráfico de seres humanos" y la inmigración ilegal, tras la difusión de la noticia de que el país no autorizará el desembarco de un buque con 629 inmigrantes.

"En el Mediterráneo existen barcos con bandera de Holanda, España, Gibraltar y Gran Bretaña. Hay ONGs alemanas, españolas, y Malta no acoge a nadie, Francia que rechaza en la frontera y España que defiende sus fronteras con las armas, es decir que toda Europa se preocupa de sus intereses", manifestó Salvini, el líder de la ultraderechista Liga Norte, en su cuenta en Twitter.

"A partir de hoy también Italia comienza a decir no al tráfico de seres humanos, no al negocio de la inmigración ilegal. Mi objetivo es asegurar una vida serena para estos niños en Africa y nuestros niños en Italia.", agregó.

En los últimos días, un total de 1.096 inmigrantes fueron rescatados en el Mediterráneo, 467 ya llegaron a puertos de Italia y el resto desembarcará en las próximas horas. Se trata de las primeras llegadas de inmigrantes a territorio italiano luego de la formación del nuevo gobierno, que ha prometido "mano dura" contra ellos.

La Guardia Costera italiana, que coordina las operaciones de vigilancia y rescate en el Mediterráneo, informó que el sábado fueron rescatados 629 inmigrantes en seis operaciones.