Macri instó a bajar el déficit para usar menos plata del Fondo

El presidente Mauricio Macri afirmó que Argentina será el país que “más va a crecer en los próximos 20 años”, gracias al apoyo de las potencias mundiales y el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La Argentina de la equidad macroeconómica es imparable. Es el país en donde hay que estar porque va a ser el país que más va a crecer en los próximos 20 años”, dijo el mandatario en Canadá, tras participar de la cumbre del G7 y antes de emprender el regreso a la Argentina. Macri participó en la ciudad canadiense de La Malbaie, 140 kilómetros al norte Quebec, en la reunión como presidente pro tempore del Grupo de los Veinte (G20). Sostuvo que los países que integran el G7 tienen en claro que “Argentina es una potencia futura si hace las cosas que tiene que hacer”.

El presidente argentino se entrevistó el sábado con la directora del FMI, Christine Lagarde; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; y los primeros ministros canadiense, Justin Trudeau; japonés Shinzo Abe; y la británica Theresa May.

Consultado sobre cómo se alcanzará ese crecimiento, Macri fue contundente: “Responsabilidad de toda la dirigencia argentina, en la que el Estado no puede gastar más de los ingresos”.

“Si queremos acelerar ese crecimiento, tenemos que tener una política con la que se pueda vivir con lo que tenemos. Además, necesitamos bajar los impuestos, porque los argentinos están pagando impuestos por demás, y eso hace que crezcamos menos”, enfatizó.

El jueves, el FMI acordó conceder a Argentina un crédito por 36 meses de 50.000 millones de dólares. A cambio, el organismo multilateral estableció como condiciones una fuerte reducción del déficit fiscal, que deberá desaparecer en 2020, y una baja en la inflación a partir del próximo año.

“Lo logrado (en el acuerdo con el FMI) es algo inédito en nuestra historia, por el apoyo mundial, por la cantidad de dinero, por la flexibilidad y el entendimiento frente al plan de los argentinos. Es una enorme oportunidad para que la Argentina consolide un camino de crecimiento y desarrollo”, interpretó Macri. El jefe de Estado indicó que “en la medida en que bajemos el déficit más rápido, menos (dinero del FMI) vamos a tener que usar”. En su opinión, dijo, “sería lo mejor, para no seguir acumulando deuda para nuestros hijos y nietos”.