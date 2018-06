Merkel calificó de “deprimente” decisión de Trump en el G7

La canciller alemana, Angela Merkel, cuestionó duramente al presidente estadounidense Donald Trump por retirar su apoyo al comunicado final de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en la localidad canadiense de La Malbaie.

"La retirada a través de un tuit es sin duda decepcionante y un poco deprimente", dijo Merkel en la noche del domingo en el programa de la cadena ARD "Anne Will", en el que destacó el respaldo de su Gobierno a lo establecido en el comunicado final.

Ante la pregunta de la periodista sobre su calma ante Trump, la canciller germana argumentó que aumentar la tensión durante las conversaciones no facilita las cosas. De todas formas, consideró que la decisión del presidente estadounidense tampoco ayuda y aseguró que continuará el diálogo con él en la cumbre de la Otan que se celebrará en julio en Bruselas.

Trump, que se retiró antes del final de la cumbre del G7, anunció luego en Twitter que retiraba su firma del comunicado conjunto, acusando al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de haber hecho afirmaciones falsas sobre aranceles durante una conferencia de prensa después de que él ya se hubiese ido.

"Seamos serios y dignos de nuestro pueblo. Nos comprometemos y nos atenemos a ellos", afirmó el presidente francés Emmanuel Macron en una declaración del Palacio del Eliseo emitida por la cadena británica BBC.

La cooperación internacional "no puede ser dictada por ataques de ira", dijo Macron. Francia se sumó así a las declaraciones desde Alemania que acusan a Trump de "destruir la confianza" al retirar su apoyo al comunicado y criticar a Canadá por su política comercial.