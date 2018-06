Micheli: “La CGT está dilatando el paro”

El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, cuestionó a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) por considerar que “dilatan” la decisión de concretar un paro general contra la política económica del Gobierno, al señalar que “el jueves dijo que lo iba a resolver y después lo pasó para el martes”. “La CGT está dilatando el paro porque primero dijo que el jueves lo iba a resolver y después pasó la decisión para el próximo martes”, afirmó.

En declaraciones radiales a La Once Diez, Micheli puso en duda la realización de la huelga por parte de la central cegetista: “No tenemos confianza en qué terminarán resolviendo, ni sabemos para cuándo van a resolver”. “La respuesta no se puede dilatar tanto porque la situación es grave para los trabajadores y la población en general”, agregó Micheli, quien además reprochó a la CGT por la demora en unificar las protestas junto a las dos CTA, que realizarán un paro y movilización el próximo jueves. Para el dirigente estatal, “si el veto (presidencial a las tarifas) fue a fines de mayo o el primero de junio, no se puede hacer el paro a fin de junio, no tiene mucho sentido”.

“Dijimos que si vetaba y había acuerdo con el Fondo Monetario, íbamos al paro”, recordó, al tiempo que criticó que “lo único que ofrece el Gobierno es un diálogo sesgado con un solo sector del movimiento obrero, sin convocar a todos”. Al finalizar, Micheli reconoció que el paro y movilización que realizará la CTA el jueves “no va a ser un paro de un acatamiento altísimo”, como lo hubiese sido “si fuera junto con la CGT”, pero aseguró que no van a perder la dignidad porque no puedan hacer un paro del cien por ciento.