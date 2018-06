Motochorros asaltaron a la actriz Andrea Frigerio en el barrio porteño de Belgrano

La actriz Andrea Frigerio fue asaltada bajo la modalidad motochorros en el barrio porteño de Belgrano, cuando salía de almorzar con sus hermanas. Los delincuentes, tras un forcejeo le sustrajeron su reloj. Frigerio relató que el robo ocurrió el último sábado a las 16.30 en la zona de Belgrano R, sobre la calle Freire, cerca del cruce con Juramento.

“Iba caminando por Belgrano R, por la calle Freire, habíamos ido a almorzar con mis hermanas, se me acercó por detrás una persona, me empujó, me sacó el reloj y me lastimó el brazo para sacármelo”, relató la actriz en declaraciones al canal TN. Luego del hecho, el delincuente “se subió a una moto, de otro que lo estaba esperando, giraron en U en Juramento y se fueron”, contó la actriz, al tiempo que señaló que pese a las amenazas del hombre, no pudo ver si estaba armado. “Parece que ya lo naturalizamos. Es lo normal que nos peguen y nos roben/maten en la calle. ¿Qué parte de #BastaDeInseguridad no está entendiendo el estado? Chorros libres, ¿ciudadanos tras las rejas?”, se preguntó.