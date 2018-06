Encrucijada en el PA: la mesa directiva no logró quórum, pero rechaza lo resuelto por Convención

La mesa directiva del Partido Autonomista no logró quórum ayer para reunir a la Convención y entonces resolvió rechazar todo lo resuelto por los convencionales que en su mayoría se reunieron el sábado. Según la Carta Orgánica partidaria el máximo órgano de autoridad es la Convención, pero el sector liderado por el ex diputado Raúl Alfonso lo desconoce. Todo indica que la cuestión será resuelta por la Justicia.

Alfonso y la mesa directiva, es decir alrededor de 7 personas, decidieron rechazar todo lo actuado por la Convención del día sábado.

Calificaron además de “intentona” lo actuado por la Convención y lo calificaron como un “golpe de estado” a la vida institucional del partido.

Modificaron además la fecha de convocatoria a elecciones internas para el 2 de septiembre.

En tanto, Lucio Portel, autoridad de la Convención, aseguró que “la reunión de la Convención fue avalada por la Justicia. Tuvimos sobrado quórum”.

Todo indica que la Justicia deberá definir quién tiene razón.

El órgano máximo del Partido Autonomista se autoconvocó el sábado, a instancias de otro sector del autonomismo, en su sede partidaria de la capital, para debatir y decidir sobre temas fundamentales para el futuro de la centenaria fuerza.

Participaron más de 60 convencionales de todo el territorio provincial, se decidió por unanimidad la remoción y sustitución de los apoderados partidarios y también se fijó como fecha de renovación de las autoridades del partido el 2 de septiembre.

Ahora todo parece que será resuelto en la Justicia, ya que el sector del ex diputado Alfonso desconoce lo actuado por los convencionales.