Reafirmando soberanía y compromiso, se inauguró el museo integral de Malvinas

Malvinas como una causa común, de todos y para todos. Este mensaje quedó flotando en el aire del pequeño poblado de Cruz de los Milagros, departamento de Lavalle, después del acto de inauguración del primer museo integral y temático sobre Malvinas de Corrientes. En las palabras pronunciadas durante la ceremonia desarrollada en el acceso al edificio, que dicho sea de paso ya quedó chico, se coincidió en resaltar los valores malvineros que se hicieron carne en la correntinidad. Y que van más allá de un patriótico desfile del 2 de abril o un viaje grupal a las islas que sólo queda encerrado en imágenes para el recuerdo. Malvinas se vive todo el año y los ex combatientes y sus familias lo saben más que nadie, porque lo viven así y porque lo sufren así desde el mismo inicio de la dura posguerra, en que se afrontó el olvido estatal y social.

En este camino de malvinización ayer se logró concretar un sueño del ex combatiente goyano Ramón Orlando Mendoza, un luchador de la causa. Contar con el primer museo con estas características en la provincia fue una idea que surgió apenas volvió de la guerra, cuando comenzó a recolectar objetos relacionados al conflicto, como algunas huérfanas monedas, un solitario billete que sobrevivió al trajín bélico, o los inoxidables jarritos y platos con que se sirvieron los alimentos que sólo paliaron en parte el hambre. Y hasta esa campera verde oliva que muy poco pudo contener ese frío, en el cuerpo y en el alma, que azotó a los soldados en las trincheras de Malvinas.

Esta iniciativa individual creció tanto en los últimos 36 años que engendró una inmensidad de objetos y más de 250 libros y publicaciones argentinas y británicas sobre el conflicto bélico del 82. Por eso, Ramón sintió la necesidad de desprenderse de esos símbolos y socializarlos. Que sean de todos, como la causa Malvinas.



Acto malvinero

En la mañana del domingo 10 de junio, Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, se desarrolló el acto inaugural en Cruz de los Milagros, municipio que fue declarado por decreto provincial de hace ocho años, como sede permanente de la ceremonia provincial en esta fecha. El museo, que lleva el nombre de Ramón Orlando Mendoza, está en el mismo predio que el edificio municipal y está también al lado de la casa de familiares de Roberto Verdún, soldado correntino caído en combate y héroe local.

“Las Malvinas nos une como argentinos y es parte de nuestra identidad. Vamos a seguir reclamando la soberanía nacional hasta que se junte en Yapeyú ese arco perdido”, resaltó en su discurso el gobernador Gustavo Valdés, quien presidió el acto de ayer, acompañado por la intendenta Roxana Gómez, funcionarios provinciales, municipales y ex combatientes.

Reafirmando la soberanía sobre las islas, Valdés manifestó que “no podemos aceptar que sean los habitantes de Malvinas los que se autodeterminen y elijan su forma de gobierno, porque el pueblo argentino tiene bien en claro que ellos son usurpadores de nuestro suelo. No vamos a pelear con las armas, tenemos que ir con la pluma y la palabra y dejar escrito en los libros de historia lo que hicieron estos héroes que hoy están acá con nosotros inaugurando un museo para la posteridad”.

Además, ratificó que para el Gobierno de Corrientes, la causa de “Malvinas es una política de Estado. No existe en la Argentina otra provincia que haya mandado tantos hijos a pelear en la guerra”, destacó y remarcó que es una temática que “pega muy fuerte en el corazón y en el sentimiento de los correntinos”.

El mandatario provincial también puso de relieve que “estamos trabajando con cada uno de los Centros de ex Combatientes en Malvinas, para que en cada lugar donde haya un correntino que haya combatido en las islas, exista una casa que los cobije”. Seguidamente subrayó que gracias a la labor articulada ya se crearon 27 centros en toda la provincia, “pero vamos por más: sabemos que faltan otros 16 y tenemos la meta de concretarlos en los lugares donde faltan”.

Malvinizando

Al hablar en el acto, Ramón Mendoza se mostró como siempre: humilde, sencillo y cercano. Nunca cambió, como nunca modificó su lucha por la malvinización. Por el contrario, siempre dio más. “Este sueño nació hace 36 años y empezó de a poco, juntando cositas: una moneda, un billete, un libro, etcétera. Pero se fue haciendo colectivo de manera considerable, tanto que hoy dejó de ser individual y ya es de todos. Este es el primer paso y juntamos muchas cosas. Tanto que le decimos al Gobernador que vamos a tener que ir pensando en ampliar el museo, porque nos quedó chico”, planteó el ex combatiente goyano.

“El museo temático de Malvinas en la provincia de Corrientes tiene su fundamento en el decreto del 2010/2011 en que dispone a Cruz de los Milagros como sede permanente del acto del 10 de junio. Y eso estaba fundamentado en el héroe caído de esta localidad, Roberto Verdún, y también por José Verges, ex combatiente que fue intendente por ocho años”, recordó Mendoza.

“En este período, Ricardo Colombi entendió que Malvinas debe ser en Corrientes una cuestión de Estado, y se levantaron centros malvineros en cada localidad. Valdés sigue en esa línea y también logramos en Cruz de los Milagros que la jefe comunal tome este proyecto del museo como una cuestión de Estado”, resaltó.

“Esto que fue individual, ahora pasó a ser colectivo. Y no termina acá, recién empieza, siento un gran alivio...”, dice y se le va la voz por la emoción. Segundos después, ya repuesto, apuntó: “La idea es hacer de Cruz de los Milagros la cuna de la causa de Malvinas en Corrientes”, destacó.

Luego, le dio al Gobernador la chaqueta que él uso en las islas para que se sume al museo, como también obsequió tierra y una piedra de Malvinas. En el final de su discurso destacó al ex combatiente y ex jefe comunal local José Verges, como también la labor de la escuela 511 de Goya, cuya biblioteca lleva el nombre de Mendoza.

“Todo esto ahora es colectivo. Disfrútenlo...”, concluyó Ramón y el aplauso emocionante acompañó a los abrazos de felicitaciones que recibió. Su sueño es realidad y la causa Malvinas latió fuerte en la pequeña localidad, como el propio Mendoza lo había anunciado en vísperas de la inauguración. (GAL)